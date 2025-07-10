أعلن صندوق التنمية السياحي -المُمكّن الوطني للقطاع السياحي- عن إطلاق ثلاثة برامج نوعية لدعم وتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة، تشمل "حاضنة نمو السياحة"، و"هاكاثونات ومعسكرات السياحة" و"مسرعة نمو السياحة"، من خلال مركز نمو السياحة (TDF Grow)، الذراع المُمكّن غير التمويلي للصندوق.

ويأتي الإطلاق كخطوة تُجسّد التزام الصندوق بإستراتيجيته التي تركّز على القرب من روّاد الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي عبر تقديم برامج متكاملة تُسهم في تطوير منظومة سياحية مستدامة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق التزام الصندوق بدوره التمكيني الشامل، حيث يواصل الصندوق العمل على تمكين رواد الأعمال من الانطلاق بأفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واقعية واعدة، ويحرص على تقديم منظومة دعم متكاملة تواكب احتياجات المشاريع في مختلف مراحلها، وتُسهم في تجاوز التحديات وتسريع خطوات التنفيذ.

وبين أن البرامج الثلاثة التي أطلقت تعبّر عن الالتزام في التمكين الواقعي القائم على التوجيه، والدعم، والربط مع الجهات ذات العلاقة لبناء قطاع سياحي مستدام نابض بالفرص ومواكب لطموحات رؤية 2030.

ويأتي إطلاق برنامج "حاضنة نمو السياحة" في النسخة الأولى من نوعها ليستهدف الشركات السياحية الناشئة، إذ بدأ التسجيل في 24 يونيو 2025 ويستمر حتى 17 يوليو 2025, وتُوفّر الحاضنة بيئة متكاملة لمدة عشرة أشهر تُمكّن المشاركين من الاستفادة من مساحات العمل المشتركة، والدعم القانوني والتسويقي واللوجستي وخدمات تقنية وإدارية وغيرها, إلى جانب ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى جلسات إرشادية بإشراف نخبة من الخبراء حيث يتم تقديم الخدمات افتراضيًا أو حضوريًا في مقر الصندوق بما يضمن استفادة روّاد الأعمال من مختلف مناطق المملكة.

وفي إطار دعم أصحاب الأفكار والمشاريع السياحية في طور التأسيس، يأتي برنامج "هاكاثونات ومعسكرات السياحة" ليستهدف ثلاث مناطق رئيسية وهي عسير، الأحساء، والمدينة المنورة، ويهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركين من خلال هاكاثونات لمدة خمسة أشهر وينتهي بمعسكرات تدريبية تُمكّنهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ.

ويقدم البرنامج بيئة تفاعلية تجمع بين التوجيه، والتدريب، والدعم الفني، ويوفر للمشاركين فرصًا مباشرة للتواصل مع المستثمرين والجهات المُمكّنة بما يُسهم في بناء مشاريع مبتكرة تدعم تطور القطاع السياحي على مستوى المناطق، وقد بدأ التسجيل بتاريخ 1 يوليو 2025، ويستمر حتى 22 يوليو 2025.

أمّا برنامج "مسرعة نمو السياحة" فتم إطلاقه كنسخة جديدة امتدادًا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة التي بلغ عدد خريجيها 99 شخصاً، وتُعد المسرعة برنامجًا تطويريًا مكثفًا يمتد لثلاثة أشهر، حيث يركّز على دعم الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع في القطاع السياحي، كما تُسهم في استقطاب شركات عالمية بما يُعزّز تنوع البيئة الاستثمارية ويرفع جودة الخدمات في القطاع، ويوفّر البرنامج خدمات توجيهية متكاملة تنتهي بتخريج الشركات وربطها بالمستثمرين.

مما يذكر أنّ مركز نمو السياحة (TDF Grow) مكّن حتى الآن أكثر من 8,800 مستفيد، من خلال برامج ومبادرات غير تمويلية تستهدف روّاد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة؛ لتسريع تطور مشاريعهم وربطها بالفرص الواعدة بما يُسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي المستدام في مختلف مناطق المملكة.

عن صندوق التنمية السياحي:

يُعد صندوق التنمية السياحي المُمكّن الوطني لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، حيث يتجاوز دوره تقديم التمويل، ليشمل تحفيز الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسية الوجهات السياحية.

يعمل الصندوق على دعم روّاد الأعمال والمنشآت السياحية من خلال توفير حلول مالية وبرامج دعم غير مالية، كما يستقطب المستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في تطوير مشاريع سياحية كبرى.

يهدف الصندوق إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشراكات الإستراتيجية وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وإثراء تجارب الزوار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، ملتزماً بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة، ومؤكداً على قربه من المستثمرين والمهتمين بالقطاع.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع فريق التواصل المؤسسي في صندوق التنمية السياحي عبر البريد الإلكتروني: cc@tdf.gov.sa

-انتهى-

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