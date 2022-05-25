أعلن صندوق التنمية السياحي الثلاثاء عن توقيع اتفاقية تمويل مع شركة رمال الخبر العقارية المحدودة، المملوكة لكل من شركة "رتال للتطوير العمراني" وشركة "أصايل العربية العقارية"، وذلك لتطوير فندق "نوبو" المنطقة الشرقية، أحد المشاريع الرائدة المزمع تطويرها في المنطقة الشرقية لمواكبة النهضة السياحية في المملكة.

وجاء الإعلان عن المشروع خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر مستقبل الضيافة الذي تستضيفه الرياض حالياً. ووقّع الاتفاقية كل من الأستاذ وهدان القاضي، رئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي، والمهندس عبدالله بن فيصل البريكان، الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني وعضو مجلس إدارة شركة رمال الخبر.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الخدمات السياحية والترفيهية للمنطقة الشرقية، لتشكل أحد عناصر التنمية المستدامة في المنطقة. ويمثل المشروع الجديد فرصة استثمارية مهمة ستسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى قطاع السياحة بالمملكة مما يعزز مكانته كقطاع حيوي بهدف خلق فرص العمل وتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية، فمثل هذه المشروعات لها دور بارز في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع وفي تحسين جودة الحياة.

وبهذه المناسبة قال الأستاذ وهدان القاضي، "إن قطاع السياحة في المملكة يشهد نهضة تنموية سياحية واقتصادية مهمة، ونحن في صندوق التنمية السياحي ملتزمون بجذب المزيد من المستثمرين وتوفير الدعم اللازم لهم لتطوير مشاريع سياحية نوعية تواكب هذه النهضة.

وأضاف القاضي أن مشروع "نوبو" يعكس ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في الوقت الحالي وما يتم تقديمه من دعم لمشاريع التنمية السياحية، لافتاً إلى أهمية هذه المشاريع التي تبرز الدور المحوري للقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية السياحية والاقتصادية بالمملكة، ومنوها إلى أن موقع المشروع والخدمات والمميزات التي سيوفرها، تجعله من المشاريع السياحية والسكنية المهمة التي تلبي هذا الطلب الكبير الذي نشهده في السوق السعودية اليوم.

من جانبه، عبّر م. عبد الله البريكان "عن سعادته بهذه الشراكة مع صندوق التنمية السياحي، والتي ستتيح للشركة الاستفادة من فرص الاستثمار السياحي الواعدة في المملكة عبر تطوير

مشروع "نوبو" الجديد، مؤكداً بأنه سيوفر أنشطة سياحية فريدة لزوار المنطقة الشرقية وسيقدم لهم تجربة فريدة ومبتكرة في قطاع الفنادق الفاخرة في المملكة".

وسيشمل مشروع "نوبو" فندق 5 نجوم مكوّن من أكثر من 100 غرفة وجناح فندقي، إضافة إلى 62 وحدة سكنية، ومطعماً فاخراً، إلى جانب مسابح، ومركز صحي ونادي رياضي، ومساحات مخصصة للاجتماعات والمناسبات. ويقع المشروع في شارع الملك فيصل على الواجهة البحرية للمنطقة الشرقية، وبتكلفة تقدّر بنحو 238 مليون ريال سعودي.

ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة في إطار الدور المحوري الذي يلعبه صندوق التنمية السياحي في تطوير القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية من خلال تمكين المستثمرين من القطاع الخاص من المشاركة في تنمية هذا القطاع. ويوفر الصندوق الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من مرحلة التخطيط وصولاً إلى تقديم الدعم من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع السياحي. كما يقدم الصندوق مجموعة حلول متنوعة ومصممة خصيصاً لتناسب احتياجات المستثمرين، ومنها التمويل المباشر والضمانات المصرفية والتمويل المشترك مع البنوك.

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