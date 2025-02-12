سيساهم الاستثمار في تعزيز نمو قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد الذي يمثل أحد الركائز الرئيسية في الاقتصاد المحلي

يواصل صندوق الاستثمارات العامة التزامه بتمكين وتطوير القطاع الخاص المحلي

الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، الاستحواذ على 30% من شركة مصدر لمواد البناء، إحدى الشركات الرائدة محلياً في تجارة وتوزيع مواد البناء والتشييد وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة واكتتاب الصندوق في أسهم جديدة.

وسيمكّن استثمار صندوق الاستثمارات العامة شركة "مصدر" من تطوير عملياتها من خلال التحوّل التقني الرقمي، وتعزيز تجربة المتعاملين وتطوير الخدمات وكفاءتها، وتوسيع عملياتها وبناء شراكات استراتيجية جديدة، كما سيعزز دور المورّدين والشركات المحلية في تلبية متطلبات سوق مواد البناء.

وقال أحمد الغامدي، مدير قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - صندوق الاستثمارات العامة: "يسهم الاستثمار في شركة ’ مصدر’ في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، من خلال تنمية إمكانيات قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد كأحد القطاعات الاستراتيجية التي يستهدف الصندوق التركيز عليها محلياً. كما سيساهم الاستثمار في تطوير شبكة متاجر مواد البناء والتشييد، وتعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة، وتسريع التحول الرقمي باستخدام أحدث الحلول التقنية. ويمثل الاستثمار خطوة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تنمية القطاعات الاستراتيجية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ".

ومن جانبه قال فيصل المهيدب، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: "بصفتنا موزعاً رائداً لمواد البناء والتشييد في المملكة؛ نتطلع عبر الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة بدور حيوي في دعم نمو وتطور القطاع من خلال توسيع نطاق خدماتنا في مختلف أنحاء المملكة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات مواد البناء والتشييد. يُعد القطاع أحد أهم القطاعات ذات المستقبل الواعد في المملكة، وسيساهم استثمار الصندوق في تسريع وتيرة نمو الشركة، وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها والحفاظ على ريادتها من خلال شبكة توزيع متميزة ".

يؤكد هذا الاستثمار التزام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة ودعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد القطاعات الاستراتيجية نظراً لدوره الحيوي في الاقتصاد.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، والتركيز على المنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة.

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 99 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

عن شركة "مصدر":

شركة “مصدر” هي شركة رائدة في مجال مواد البناء والتشييد في المملكة، بخبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا. تتخصص الشركة في تجارة وتوزيع جميع مواد البناء والتشييد التي تشمل منتجات الحديد الطويلة والمسطحة، والأخشاب المنشورة، ألواح الأخشاب، والديكورات، مواد السباكة، مواد الكهرباء، مواد لاصقة، كيماويات البناء، عدد وأدوات، إكسسوارات الأبواب والأثاث، مواد عازلة، المثبتات، الأقفال الذكية الإلكترونية وحلـول المنـازل الذكيـة، بهدف تلبية احتياجات قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد في المملكة. تتميز شركة “مصدر” بشبكة فروع منتشرة في جميع أنحاء المملكة، معززة بفريق متميز وخدمات لوجستية متقدمة.

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