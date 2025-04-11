يدعم البرنامج ريادة صندوق الاستثمارات العامة في مجال تطوير التنقل المستدام من خلال شراكة E360 غير المسبوقة التي تجمع "فورمولا إي" "إكستريم إتش" و"إي 1"

الرياض، ميامي: أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع "فورمولا إي" اليوم إطلاق برنامج تعليمي رائد، يركز على العلوم التقنية والهندسة والرياضيات، بما يتماشى مع مستهدفات الصندوق في مجال تعزيز حلول التنقل المستدام الذي يعتمد على الطاقة المتجددة، وذلك تحت مسمى "Driving Force Presented by PIF"، والمصمم لتحفيز قدرات جيل الشباب وتطوير مهاراتهم في هذه المجالات.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً، وإشراكهم في رسم مستقبل التنقل وتعزيز مهاراتهم الخاصة بتقنيات الاستدامة ومستقبل المركبات الكهربائية، وذلك من خلال ورش عمل تفاعلية، وتجارب عملية. ويراعي البرنامج مختلف الفئات العمرية، وتتنوع أنشطته التفاعلية ما بين تحضير العروض وإجراء الأبحاث العلمية، والتجارب التي تحاكي واقع قطاع التنقل المستدام وتسعى لتطوير حلول للتحديات التي تواجهه.

ويستهدف البرنامج أكثر من 50 ألف طالب حول العالم، وقد أُطلقت أولى دورات البرنامج التجريبية الحضورية في المملكة العربية السعودية في خمس مدارس مختلفة، وستتبعها بقية دورات البرنامج في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة. وسيساهم البرنامج في تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة لنقل وتوطين المعرفة في المملكة، من خلال رفع وتعزيز المهارات الفنية للكفاءات الوطنية في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعات المستقبل.

وقال أليخاندرو أجاج، المؤسس ورئيس مجلس إدارة فورمولا إي وإكستريم إي وإي 1: "تواصل شراكة E360 مع صندوق الاستثمارات العامة، التي انطلقت العام الماضي، صنع الفرص لإحداث أثر إيجابي، ويعد برنامج (Driving Force Presented by PIF) تجسيداً واضحاً لدور الصندوق وتأثيره الفعال في الارتقاء برياضة المحركات الكهربائية وإلهام الجيل القادم من أصحاب المواهب في مجال التنقل المستدام والتقنية الخضراء".

من جانبه، قال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: "يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتحفيز نمو وتطور رياضة المحركات الكهربائية، من خلال الشراكة مع E360، والتعاون مع مختلف الشركاء لتحقيق التقدم، وتعظيم الأثر. يهدف الصندوق عبر برنامج "Driving Force Presented by PIF" إلى إحداث تحوّل مؤثّر في القطاع، وتمكين جيل الشباب وتحفيزهم للابتكار في مستقبل التنقل وتعزيز المهارات الفنية للكفاءات الوطنية في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعات المستقبل".

وبالإضافة الى الدورات الحضورية سيتفاعل الطلاب والأساتذة مع البرنامج رقمياً، من خلال موقع متخصص يحتوي على نماذج تعليمية متقدمة حول مواضيع مثل مواجهة تلوث الهواء وتطوير حلول الطاقة المستدامة والاقتصاد الدائري وحماية المحيطات، وذلك للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، أما الطلاب من الفئة العمرية الأكبر (12 إلى 18 عاماً) فسيركزون على مواضيع بينها الطاقة المتجددة وفرص العمل في مجال رياضة المحركات.

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

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