تركيز متواصل لصندوق الاستثمارات العامة على تعزيز قطاع إدارة الأصول، مع استثمار رئيسي في "البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية"، أول صندوق مؤشرات متداولة محلي واسع النطاق مُدرج في السوق.

يتماشى إدراج صندوق المؤشرات المتداولة الجديد مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز وتطوير الأسواق المالية السعودية وزيادة مستويات السيولة فيها، ودعم الابتكار عبر صناديق المؤشرات المتداولة المحلية.

الرياض: أعلنت شركة البلاد المالية إدراج صندوق "البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية"، والذي يعد أول صندوق مؤشرات متداولة محلي واسع النطاق في السوق، وذلك باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة.

ويتيح صندوق المؤشرات المتداولة الجديد، المدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الشركات المدرجة في مؤشر "إم إس سي آي للأسهم السعودية" المتوافقة مع الشريعة، ويضم أكثر من 250 شركة موزعة بين الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية الرئيسية والموازية.

يعكس الاستثمار الجديد دور صندوق الاستثمارات العامة في تمكين تطوّر قطاع إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز السيولة في الأسواق المالية السعودية، ودفع عجلة الابتكار في المنتجات المالية. ويعد صندوق "البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية"، الصندوق السابع للمؤشرات المتداولة الذي تطلقه وتدرجه "شركة البلاد المالية" في أسواق المال السعودية، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر مُصدري هذ النوع من الصناديق محلياً وإقليمياً.

وبهذه المناسبة، قال عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة: "يمثل إدراج صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية، مرحلة جديدة في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص صناديق المؤشرات المتداولة، إذ يساهم في تسريع الابتكار وتوسعة آفاق قطاع إدارة الأصول المحلي. ساهمت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة على مدار العامين الماضيين في تعزيز تدفق الاستثمارات إلى الأسهم السعودية، مما عزز قوة السوق ورفع مستويات ثقة المستثمرين، ونساهم - من خلال التعاون الفعال مع مديري الأصول والشركاء الإستراتيجيين - في بناء منظومة مرنة تتيح الفرص وتعزز التنوّع وترسّخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لحلول الاستثمار المتطورة".

وقال زيد المفرح، الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية: "يؤكد إدراج صندوق المؤشرات المتداولة الجديد على ريادة شركة البلاد المالية في سوق صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق المالية المحلية، ويعكس التزامها بتقديم منتجات استثمارية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستثمرين، ضمن إطار تنظيمي وبنية تحتية قوية تدعم تسريع نمو القطاع. تعكس شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، بصفته مستثمراً رئيسياً في صندوق المؤشرات المتداولة الجديد، رؤيتنا المشتركة وسعينا المتواصل لتطوير قطاع صناديق المؤشرات المتداولة في المملكة، وتعزيز مكانتها بصفتها أكبر مركز إقليمي لهذا النوع من الصناديق".

وسبق لصندوق الاستثمارات العامة عقد شراكات مع عدد من مديري الأصول العالميين، لإدراج صناديق مؤشرات متداولة مدرجة في بورصات هونغ كونغ، وشينزن، وطوكيو، وفرانكفورت، ولندن، وإيطاليا، وسنغافورة.

الجدير بالذكر أن شركة "البلاد المالية" أحد أكبر مُصدري صناديق المؤشرات المتداولة محلياً وإقليمياً، بقيمة أصول مُدارة تبلغ 6 مليارات ريال سعودي تقريباً، تمثل64% من إجمالي صناديق المؤشرات المتداولة المدارة في المملكة و52% من إجمالي صناديق المؤشرات المتداولة المدارة في أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالإضافة إلى محفظة متنوعة تغطي أدوات الدخل الثابت، والسلع، والأسهم العالمية، والأسهم القطاعية المحلية والعالمية.

-انتهى-

#بياناتحكومية