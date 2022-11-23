أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: التقى سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية اليوم في مقر الصندوق، سعادة جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، بحضور سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين. وبحث الطرفان خلال اللقاء تطوير العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، والنظر في الفرص التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية وإمكانية توسيع آفاقها المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، "إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات وثيقة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يحرص الصندوق على تعزيز التعاون المشترك مع البنك في المجالات الاقتصادية الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية. وأشاد سعادته بجهود البنك لافتتاح أول فرع له خارج مقره في الصين ليكون في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن افتتاح المكتب يدعم توحيد الجهود المشتركة لتحقيق أهداف وغايات البنك في التوسع الاستراتيجي.

كما بحث سعادته سبل تعزيز التعاون بين الصندوق والبنك فيما يتعلق بدعم منصة التمويل العالمية لتسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة (ETAF) والتي يساهم بتمويلها الطرفين، لافتاً إلى أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة يعد من الأولويات والأهداف الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويشار أن دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت في الاجتماع السنوي السابع لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أكتوبر 2022، بحضور 105 دول من محافظي الدول الأعضاء، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للبنك، حيث تم التأكيد على أهمية زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة وتوحيد الجهود الدولية المشتركة للحد من تداعيات ظاهرة التغير المناخي.

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