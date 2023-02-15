الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: اجتمع سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، مع معالي ألفا بكري باري، وزير التعليم الفني والتكوين المهني والتوظيف في غينيا، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي. وحضر الاجتماع السيد عادل عبدالله الحوسني، مدير إدارة العمليات في الصندوق، والسيد خليل فاضل المنصوري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، كما تم مناقشة المشاريع الممولة من قبل الصندوق في غينيا ومتابعة مراحل إنجازها، كما ثمن الطرفان المستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية غينيا في كافة المجالات. وأشاد معالي ألفا بكري باري بالدور المحوري الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وجهوده الريادية في دعم الدول النامية، وحرصه على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في غينيا.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في غينيا منذ عام 1977، حيث مول مشاريع استراتيجية ضمن قطاعات حيوية، وبلغت قيمة التمويلات حوالي 440.8 مليون درهم، ساهمت في دعم البرامج التنموية لحكومة غينيا.

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