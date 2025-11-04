مسقط،: تأكيدًا لالتزامه الراسخ بتمكين الكفاءات الوطنية، أعلن صحار الدولي عن فتح باب التسجيل في برنامجه التدريبي "طموحي"، وهو برنامج تدريبي يمتد لمدة عام واحد ويهدف إلى إعداد جيل طموح من القيادات المستقبلية في القطاع المصرفي. ستمتد فترة التسجيل خلال الفترة من 2 إلى 16 نوفمبر، وسيتم ولأول مرة استقبال الطلبات عبر منصة "توطين" التابعة لوزارة العمل، في خطوة تعكس حرص البنك على تسهيل الوصول إلى مثل هذه الفرص النوعية وتعزيز مواءمة برامجه مع الأهداف الوطنية لتنمية رأس المال البشري.

وحول ذلك، علق عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "منذ انطلاقه، تطوّر برنامج طموحي ليغدو إحدى أبرز المنصات الداعمة للكفاءات العُمانية الشابة. فإلى جانب تمكين الخريجين بالمهارات المهنية والتقنية اللازمة للتميز في بيئة العمل، يؤدي البرنامج دورًا محوريًا في دعم رؤية عُمان 2040 من خلال إعداد كفاءات وطنية مؤهلة وجاهزة لقيادة المستقبل. بدورنا نؤمن في صحار الدولي بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأسمى، فهم مصدر الإلهام والطاقة التي تنهض بالأوطان نحو اقتصاد معرفي أكثر مرونة وابتكارًا. ومن هذا المنطلق، يشكّل برنامج "طموحي" ركيزة أساسية لترجمة الطموحات الوطنية إلى إنجازات ملموسة، وتمكين الخريجين من أن يكونوا جزءًا فاعلًا في مسيرة التحوّل المتسارعة التي تشهدها السلطنة."

انسجامًا مع رؤية البرنامج في استقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة، يُفتح باب التقديم أمام الخريجين العُمانيين من دفعات عامي 2024 و2025، ممن يحملون شهادة البكالوريوس في تخصصات المحاسبة، التدقيق، المالية، الاقتصاد، التسويق، الموارد البشرية، الإدارة، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، أو إدارة سلاسل الإمداد، إلى جانب التخصصات ذات الصلة. ويُشترط أن لا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2.8 أو ما يعادله، وذلك لضمان استقطاب نخبة من الكفاءات الشابة المؤهلة للانطلاق في مسيرة مهنية ثرية ضمن بيئة عمل ديناميكية ومحفّزة.

وأضافت ماهرة الرئيسية، رئيسة مجموعة الموارد البشرية في صحار الدولي، قائلة: "إن النجاح المتميز والإقبال اللافت الذي حققته النسخ السابقة من برنامج "طموحي" يشكّل حافزًا لمواصلة مسيرة البرنامج، حيث أبهرتنا الكفاءات الشابة العمانية المتطلعة نحو اكتساب المعرفة وطموحها الواعد لبناء مستقبلها ومستقبل وطنها. عليه نؤمن في صحار الدولي بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار استراتيجي للمستقبل، ونعمل على تزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لبناء قاعدة بشرية صلبة تساهم بفاعلية في دفع مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز جاهزية سوق العمل في السلطنة."

وقد صُمّم برنامج "طموحي" ليكون برنامج تدريبي مكثف تمتد على مدار عام كامل، تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي خلال دورات تدريبية منظمة عبر مجموعة من الأقسام الرئيسية داخل البنك ليكتسب المشاركون خبرة عملية ثرية تتيح لهم فهم آلية عمل المؤسسات المالية عن قرب. ويمنح الإطار التدريبي المتكامل للبرنامج الخريجين فرصة فريدة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوسيع آفاقهم المهنية، وصقل مهاراتهم الشخصية والقيادية على حد سواء. ومع نهاية العام التدريبي، يكون المشاركون قد اكتسبوا فهمًا عميقًا وشاملًا لمنظومة العمل المصرفي، مما يؤهلهم للإسهام بفاعلية في تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان.

ويجدر بالذكر أن برنامج "طموحي" قد تم اطلاقه في العام 2018، ليصبح أحد أبرز مبادرات صحار الدولي في تطوير الكفاءات الوطنية وصقل خبراتهم. ومع انطلاق الدفعة الرابعة هذا العام، يواصل البرنامج مسيرته الناجحة بعد أن تمكّن من تدريب وتأهيل أكثر من 60 خريجًا حتى الآن، في تأكيد واضح على التزام البنك الدائم بالاستثمار في الكفاءات العُمانية وإعداد جيل قيادي مؤهل لقيادة القطاع المالي. وستخضع جميع الطلبات بعد انتهاء فترة التسجيل لعملية تقييم دقيقة، تعقبها مقابلات لاختيار 20 متأهلاً من أصحاب الكفاءة العالية ليشكّلوا دفعة هذا العام من البرنامج، مواصلين بذلك رحلة التمكين والتميز التي يقوم عليها "طموحي".

ومع كل دفعة جديدة من برنامج "طموحي"، يواصل صحار الدولي ترسيخ نهجه الاستراتيجي الهادف إلى دعم الازدهار الوطني عبر تنمية رأس المال البشري العُماني. فالبرنامج لا يقتصر على إعداد كفاءات مصرفية مؤهلة فحسب، بل يشكل أيضًا رافدًا مهمًا لجهود التنويع الاقتصادي في السلطنة، الأمر الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

