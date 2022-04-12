بهدف تقديم حلول مصرفية في المدن الصناعية التابعة لمدائن

مسقط: في إطار سعيه المتواصل نحو الإسهام في تعزيز خطة التنويع الاقتصادي وتحقيق القيمة المحلية المضافة، وقّع صحار الإسلامي - واجهة الصيرفة الإسلامية لصحار الدولي مؤخراً مذكرة تفاهم استراتيجية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) بهدف تقديم حلول مصرفية للأفراد والشركات عبر مختلف فروع مركز الخدمات في المدن الصناعية التابعة لمدائن، وقد قام كلٍ من الفاضل عبد الواحد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية في صحار الدولي، والفاضل هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) بتوقيع مذكرة التفاهم في المكتب الرئيسي لمدائن في واحة المعرفة بمسقط بحضور عدد من المدراء التنفيذيين والمسؤولين من كلا الجانبين.

من جانبه علّق الفاضل عبد الواحد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية بصحار الدولي، قائلاً: "في صحار الإسلامي نسعى جاهدين نحو الإسهام بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية الإجتماعية والإقتصادية من خلال لعب دور محوري في توفير حلول مصرفية إسلامية متطورة لشركائنا وزبائننا، حيث تعكس هذه الاتفاقية مدى قدرتنا في تلبية المتطلبات المصرفية للمؤسسات الرئيسية العاملة في القطاعين العام والخاص، لذلك فإننا نحرص على إيجاد نظام متكامل من المنتجات والخدمات المصرفية والاستشارات المالية من أجل إثراء التجربة المصرفية لزبائننا وشركائنا على حدٍ سواء. عليه فإن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الكبرى في القطاع الحكومي تعزز بدورها التزامنا في المساهمة في دعم المشاريع الكبرى ذات الأولوية الوطنية."

وبموجب مذكرة التفاهم، يسعى صحار الإسلامي إلى تقديم الحلول المصرفية التي تلبي المتطلبات المالية للزبائن من الشركات الواقعة في المدن الصناعية التابعة لمدائن، بما في ذلك خدمات الاستشارات المالية التي تقيم المشاريع لقياس مدى قابليتها للتمويل، إلى جانب تعزيز رأس المال وغيرها من الحلول المصرفية، كما ستخدم هذه الاتفاقية الزبائن من الأفراد في المدن الصناعية الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من التسهيلات المالية بما في ذلك حلول تمويل السيارات والتمويل السكني والشخصي.

كما علق الفاضل هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، قائلاً: "بعد تأسيس مدن تجارية عالمية المستوى، تواصل مدائن لعب دور حيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة وتحفيز القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبالتالي تحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في تقديم خدمات متكاملة تلبي متطلبات الشركات المحلية."

بدوره يواصل صحار الإسلامي سعيه الحثيث نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة في السلطنة من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لتقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة. www.soharinternational.com

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