المملكة العربية السعودية، وعد الشمال : أعلن فندق موڤنبيك وعد الشمال عن افتتاح أبوابه رسمياً، ما يشكل نقطة تحول كبيرة كأول فندق من فئة خمس نجوم في المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية.

أقيمت فعالية الإفتتاح تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، وبحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد بن صالح المديفر، ومصطفى منون، نائب رئيس العمليات في المملكة العربية السعودية لدى مجموعة أكور، إلى جانب عدد من الضيوف الآخرين.

وفي هذه المناسبة، قاد صاحب السمو الملكي فعاليات الإفتتاح الرسمي، مشيراً إلى أهمية مساهمة الفندق في دعم قطاع السياحة المتنامي بالمنطقة ومواءمته مع رؤية 2030. ومن جانبهم قدم ملاك المشروع عبدالله الجبر وعبدالرحمن الجبر مفتاحاً مصمماً خصيصاً إلى نصير ثودي، المدير العام للفندق كهدية رمزية احتفاءاً بافتتاح الفندق.

استمتع الضيوف خلال الفعالية بتجربة ثقافية غنية بدأت بالعرض التقليدي للعرضة، والتي تعد رمزاً للتراث السعودي ووحدة الشعب. واستمرت الإحتفالات حتى المساء تخللها عشاء فاخر استمتع فيه الضيوف بقائمة مختارة من الأطباق المنوعة التي جمعت بين النكهات السعودية الأصيلة والمأكولات الدولية المميزة من موڤنبيك. وتزامن الأجواء الأنيقة مع الضيافة الدافئة لتغمر الضيوف في أجواء موڤنبيك الشهيرة التي تجمع بين التقاليد المحلية العريقة وأرفع مستويات الخدمة العالمية.

وأعرب ناصر ثودي، المدير العام للفندق عن سعادته بالإفتتاح قائلاً: "يشرفنا تواجد صاحب السمو الملكي ومعالي الوزير ونائب معالي الوزير في ضيافتنا في هذه المناسبة البارزة لافتتاح أول فندق من فئة خمس نجوم بالمنطقة الشمالية. يرتقي فندق موڤنبيك وعد الشمال بمعايير التميز والضيافة باستمرار، ونحن متحمسون لتقديم تجارب لا تُنسى للضيوف من المملكة والعالم، ووضع معايير جديدة للراحة والخدمة في المنطقة الشمالية."

وفي تعليقه على الإفتتاح الرسمي للفندق قال مصطفى منون، نائب رئيس العمليات في المملكة العربية السعودية لدى مجموعة أكور: "يمثل فندق موڤنبيك وعد الشمال انعكاساً لرؤيتنا في الضيافة الإستثنائية التي نطبقها في كافة أعمالنا بالمملكة، إذ يقدم الفندق تجربة فريدة للضيوف الباحثين عن الراحة والخدمة العصرية ودفء الضيافة السعودية الأصيلة، ونتطلع لازدهاره كوجهة بارزة في المنطقة الشمالية."

يشار إلى أن فندق موڤنبيك وعد الشمال يضم 245 غرفة وجناحًا، بما في ذلك جناحان رئاسيان يجمعان بين الأناقة العصرية والراحة المطلقة. كما يوفر الفندق 18 قاعة اجتماعات متطورة ومرافق واسعة للمناسبات، ليكون الوجهة المثالية للمؤتمرات والإجتماعات والإحتفالات الخاصة. كما يعد الفندق وجهة مثالية للمسافرين لغايات العمل أو الترفيه، حيث يوفر مجموعة من المرافق الترفيهية والصحية، بما في ذلك سبا منفصل للرجال و آخر للنساء ومسابح داخلية وصالات اللياقة البدنية وغرف البخار والساونا وخدمات التدليك المتجددة.

يرحب فندق موڤنبيك وعد الشمال بضيوفه ليقدم لهم تجربة تجمع بين الراحة والرفاهية والأصالة السعودية في واحدة من أبرز الوجهات الواعدة بالمملكة.

واحتفالاً بافتتاحه الكبير، يمكن للضيوف الذين هم أعضاء في برنامج الولاء من أكور ALL - الاستفادة من عرض الافتتاح المحدود، حيث يحصلون على خصم 15% على أفضل سعر متاح. يستمر العرض حتى 21 مارس 2025.

نبذة عن موڤنبيك

أسس أولي براغر في عام 1948 علامة موڤنبيك، والتي شكلت وقتها مفهوماً ثورياً لتناول الطعام، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بمذاق النبيذ الجيد وقضاء أوقات رائعة. واليوم، أصبحت هذه العلامة التجارية رائدة في مجال الضيافة لتتيح للجميع الاستمتاع بالحياة من خلال قضاء لحظات رائعة وصنع ذكريات لا تُنسى. ومن خلال شبكة فنادقها التي تضم 100 فندق ومنتجع حول العالم بالإضافة إلى 50 فندقاً جديداً تضاف إلى هذه المجموعة بحلول عام 2025، تتمسك علامة موڤنبيك بتقاليدها السويسرية العريقة وإرثها في مجال المأكولات والمشروبات، وتواصل التزامها تجاه الوفاء بوعد مؤسسها المتمثل في إنجاز المهام بالطريقة الصحيحة. واعترافاً بالنهج الشامل لعلامة موڤنبيك تجاه الاستدامة، والتزامها العميق بالبيئة والمجتمعات المحلية، منحت Green Globe موڤنبيك لقب شركة الفنادق الأكثر استدامة على مستوى العالم سنوياً منذ عام 2017. وتعد موڤنبيك جزءاً من أكور، مجموعة الضيافة الرائدة على مستوى العام والتي تضم أكثر من 5200 عقار و10000 وجهة للمأكولات والمشروبات في 110 دول.

-انتهى-

#بياناتحكومية