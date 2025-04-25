شاركت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر في الزيارة التي قام بها مجلس التعاون المصري الكويتي إلى القاهرة لبحث فرص تعزيز التعاون بين الجانبين.

ترأس الوفد رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي السيد/محمد الصقر وبمشاركة ممثلي عددٍ من البنوك والشركات الكويتية.

والتقى الوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقر الرئاسة المصرية، حيث وجه الدعوة للمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية، وكذا تطوير التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية منوهًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات، بما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.

كما التقى الوفد رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت.

دعا مدبولي خلال اللقاء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، منوهًا بأن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.

وأكد مدبولي تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وعرض مدبولي عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.

وأكد على حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الالتزام بسياسة سعر صرف مرن.

كما التقى الوفد وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي الذي أكد على الاعتزاز بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والكويت واستعرض الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في إطار الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات لتطوير مناخ الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص.

واجتمع الوفد الكويتي بوزير قطاع الأعمال المصري المهندس محمد شيمي بحضور محمد جبران وزير العمل لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية.

كما حضر الوفد الكويتي فعاليات منتدى الاستثمار والاعمال المصري الكويتي بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت ومصر، حيث ناقش المنتدى سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتجارية.

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