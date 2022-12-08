القاهرة: بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقعت كل من شركة طاقة عربية، الرائدة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر، وشريكتها فولتاليا (الشركة المسجلة ببورصة يورونكست باريس، ISIN code: FR0011995588) اتفاقية تفاهم مع الحكومة المصرية بهدف إنشاء وتمويل وتشغيل مصنع لإنتاج الهدروجين الأخضر بسعة 150 كيلوطن/سنة. إذ تتضمن المرحلة الأولية من المشروع مصنع إنتاج هيدروجين أخضر جديد بسعة 15 ألف طن في السنة بالقرب من ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستخدام تقنية التحليل الكهربائى (Electrolyser) بقدرة 100 ميجاوات مزودة بـ 283 ميجاوات من الطاقة المتجددة. سيتوسع المشروع فيما بعد ليصل إلى قدرة إنتاج تبلغ 150,000 طن في السنة، مع قدرة تحليل كهربي تصل إلى إجمالي 1 جيجاوات يتم توفيرها من خلال إجمالي 2.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، على أن توفر الحكومة المصرية الأرض المطلوبة لبناء المشروع عليها. حضر مراسم التوقيع الرسمي بالقاهرة الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والدكتور/ محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ ممثلون عن الحكومة المصرية. وقام بالتوقيع على الاتفاقية السيد/ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي؛ والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ والسيدة/ باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية؛ والسيد/ كريم العزاوي، المدير الإقليمي بمصر لشركة فولتاليا؛ والدكتور/ محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ والمهندس/ صلاح عزت، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. يأتي هذا المشروع بهدف المساهمة في رؤية مصر البناءة لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيثما تلتزم طاقة عربية وفولتاليا بدعم جهود الدولة لتحقيق هدفها المتمثل في توليد الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 42٪ من إجمالي الطاقة بحلول عام 2035. و خلال مراسم التوقيع عبَّر المهندس/ خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لمجموعة طاقة عربية، عن سعادته بالمشروع، قائلًا: "فخورون بالشراكة مع شركة رائدة في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ذات البصمة العالمية القوية مثل فولتاليا الفرنسية، وهو ما يأتي في إطار حرصنا الدائم على بذل كل الجهد للمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر في مصر، بوصفنا شركة رائدة في قطاع توزيع الطاقة والمرافق في مصر، وهو ما يتجلى في هذا التعاون الذي يأتي تماشيًا ودعمًا لاستراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035."

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عن مجموعة طاقة عربية

مجموعة طاقة عربية، إحدى شركات القلعة، والرائدة في قطاع توزيع الطاقة في مصر، حيث تقدم خدماتها لتغطية الاحتياجات اليومية من الطاقة لما يزيد عن 1.7 مليون عميل. وتقوم مجموعة طاقة عربية باستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز، توليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى تسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات من خلال العديد من محطاتها لخدمة السيارات المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وكما تقدم الشركة أيضا خدمات معالجة وتحلية المياه لمجموعة واسعة من العملاء. وعبر الذراع التشغيلي لمجموعة طاقة عربية "ماستر جاز"، تقوم الشركة بتشغيل محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية. فضلاً عن استخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول (Mobile CNG) لربط العملاء خارج نطاق شبكة الغاز الطبيعي، وتصبح بذلك أول شركة خدمات متكاملة في مصر والشرق الأوسط.