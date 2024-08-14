الرياض: أعلنت كل من الهيئة السعودية للسياحة و"فيزا" الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات؛ عن إطلاق مركز مشترك لإدارة البيانات والحملات الترويجية، بهدف تعزيز جهود الترويج للوجهات السياحية بالمملكة العربية السعودية، وترسيخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، إضافة لتحسين تجربة السياح.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة ودورها الرائد في إبرام الاتفاقيات مع كبرى الشركات والكيانات المرتبطة بالقطاع السياحي، حيث تمتلك شركة "فيزا" أكبر قاعدة لبيانات المدفوعات على مستوى العالم، والتي تعزز من قدرات منظومة السياحة السعودية من أجل تحليل المعلومات حول السياحة الوافدة ومستويات ومجالات ومواسم الإنفاق، وتقدم نظرة أعمق حول فئات وشرائح العملاء.

كما صرح السيد علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة "فيزا" في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان قائلاً: "نعتز بشراكتنا مع الهيئة السعودية للسياحة، التي نسعى من خلالها إلى تسخير ما تملكه شركة "فيزا" من إمكانيات وبيانات وخبرات؛ لتعزيز جهود الهيئة السعودية للسياحة ومنظومة السياحة السعودية، الساعية لدفع عجلة نمو القطاع، وتحسين تجربة السياح، وتحقيق مستهدفات القطاع السياحي بالمملكة، المتوافقة مع رؤية السعودية 2030".

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ عبدالكريم الدرويش رئيس أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة "فيزا" لتأكيد التزام الهيئة السعودية للسياحة بتحسين تجربة الزائر، عبر تحليل البيانات لفهم شرائح وفئات ورغبات العملاء لتصميم حملات ترويجية وتقديم منتجات وباقات تلبي تطلعات السياح من جميع أنحاء العالم؛ للاستمتاع بالتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والحفاوة السعودية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات النوعية والعالمية".

نبذة عن شركة "فيزا"

تعد "فيزا" شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). وتسهل "فيزا" المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية About Visa أو visamiddleeast.com/blog ومتابعة أخبارنا على @Visamiddleeast

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