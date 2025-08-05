دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ترابط"، منصة المصرفية المفتوحة والتمويل المُدمج الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصولها على موافقة "مبدئية" من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويأتي هذا الإنجاز بعد إصدار لائحة تنظيم التمويل المفتوح في دولة الإمارات. ويُعد ثالث ترخيص وطني تناله شركة "ترابط" بعد ترخيصها في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مما يرسّخ مكانتها الرائدة إقليمياً في مجال المصرفية المفتوحة.

وتصبح "ترابط"، بموجب هذا الترخيص، أول شركة تكنولوجيا مالية إقليمية مرخّصة ضمن إطار التمويل المفتوح في ثلاث دول من منطقة الخليج العربي، مما يبرز دورها المحوري كجزء لا يتجزأ من البنية التحتية الأساسية لدعم مستقبل الخدمات المالية في المنطقة.

تقدم "ترابط" حلولاً تكنولوجية متقدمة لشركائها من المؤسسات المالية وجهات الإقراض والتأمين والمنصات الرقمية الخاضعة للتنظيم، تتيح لهم استخدام البيانات المالية المصرّح بها من قبل العملاء في اتخاذ القرارات الائتمانية اللحظية، والتحقق من الدخل، وتقديم الخدمات والمنتجات المخصصة، مع دمج هذه الوظائف والمزايا في منصات الشركاء مباشرةً. وتسهم الشركة بذلك في توفير خدمات مالية شمولية وذكية وقائمة على البيانات، تكون مُتاحة على نطاقٍ واسع.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ترابط": "نفخر بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتحقيق الرؤية الوطنية التي يرسمها نظام التمويل المفتوحة ونُسجّل اليوم خطوة محورية نحو ترسيخ الشمول المالي في دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة".

وأضاف: "البنية التحتية المتقدمة التي توفرها شركة ’ترابط‘ تُمكّن من تقديم منتجات لحظية قائمة على البيانات، بما فيها بطاقات الأئتمان للفئات غير المخدومة، وحلول تمويل المُدمج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها. وتتمثل القيمة الحقيقية في الأثر الاقتصادي الفعلي وإتاحة الوصول إلى الخدمات المالية في المجتمعات التي تحتاجها بشدة".

وقد أحدثت "ترابط" نقلةً نوعية في العديد من مشاريعها على مستوى المنطقة، بما فيها:

بطاقات ائتمان للعملاء ذوي التاريخ الائتماني المحدود

حلول تمويل قائمة على الإيرادات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أدوات للفحص المسبق تسهم في خفض رسوم الاكتتاب

بيانات وتحليلات مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخصيص تجارب المستخدمين

وتتوافق هذه الحلول مع الأهداف الاقتصادية الوطنية لدول المنطقة، من خلال دعم ريادة الأعمال، وتقليل العوائق الائتمانية، وتحسين الصحة المالية للأفراد والشركات.

شركة "ترابط" اليوم حاصلة على الترخيص التنظيمي في دولة الإمارات، وتتمتع بقدرات الربط اللحظي مع جميع البنوك الكبرى في السعودية والبحرين، مما يجعلها مؤهلةً بقوة للارتقاء بمجالي التمويل المُدمج والمصرفية المفتوحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بالاعتماد على بنيتها التحتية الشمولية والمصممة لضمان أثر إيجابي على المجتمع.

نبذة عن "ترابط"

"ترابط" هي المنصة الرائدة في المصرفية المفتوحة والتمويل المُدمج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخاضعة للتنظيم في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين. تقدم الشركة بنية تحتية آمنة لواجهات برمجة التطبيقات (API)، تتوافق مع اللوائح المحلية، وتدعم المؤسسات المالية والمنصات الرقمية في توفير منتجات وتجارب مالية مخصصة وسلسة، وفق رؤيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في المنطقة.

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