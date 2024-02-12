أعلنت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي (FERG) عن حصول شركات الصرافة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل اختياري على الرسوم، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15%، أي ما يعادل 2.5 درهم إماراتي. ويمثل هذا التعديل أول تعديل للرسوم منذ خمس سنوات مقراً بالتطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف منذ آخر تعديل على الرسوم.

وينطبق تعديل الرسوم على الفروع حصراً، في حين أن رسوم التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة والتحويل المالي ستبقى على حالها أو قد تخفَض في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع. ولعبت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي دوراً محورياً في إجراء أبحاث السوق المكثفة والتنسيق مع الهيئات التنظيمية لتمكين هذه المبادرة الحاسمة.

وتأتي هذه الموافقة في أعقاب تقييم دقيق للنفقات المرتبطة باستيفاء أعلى معايير الخدمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية. ويهدف القرار إلى ضمان استمرار تنافسية شركات الصرافة في ظل تزايد التكاليف. ورغم هذه الزيادة الطفيفة في الرسوم، فإنه من المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة التحويلات المالية عند نحو 3.5%، وهو معدلٌ أقل بكثير من متوسط التكلفة على المستوى العالمي. ووفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي، فإن متوسط التكلفة العالمي لإرسال ما يعادل 200 دولار أمريكي يبلغ 6.2%. كما لا تزال رسوم التحويلات المالية المعدلة ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تهدف إلى القضاء على ممرات التحويلات ذات التكاليف الأعلى من 5٪ بحلول عام 2030.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: "نثني على قرار السماح لشركات الصرافة بتعديل رسومها على التحويلات المالية، إذ تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في تمكين الشركات من التكيف مع العوامل المتغيرة في القطاع. كما يتيح القرار لشركات الصرافة المضي قُدماً في تقديم خدمات عالية الجودة، وتلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة والتكيُّف مع التكاليف التشغيلية التي تم الحفاظ عليها دون أي زيادة في الرسوم على مدى السنوات الخمس الماضية."

وتؤكد مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، من خلال أعضائها، تفانيها في تقديم قيمة مضافة لعملائها ورضاهم. ويهدف تعديل الرسوم هذا على ضمان المواءمة بين التعديلات على الرسوم وقدرة العملاء على تحمُّل تكاليف المعاملات، مما يضمن تجربة تحويل سلسة وآمنة وبأسعار معقولة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي:

تعتبر مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، مجموعة أعمال مسجلة تابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، والمؤسسة المعنية برعاية ودعم الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص في دولة الإمارات. وتلعب المجموعة دورًا حيويًا في دعم القطاع المالي حيث تركز بشكل رئيسي على ضمان تنفيذ أفضل المعايير والممارسات، كما تعتبر منصة لتبادل المعرفة بين شركات الصيرفة، بالإضافة إلى تمثيل المجموعة للشركات العاملة في القطاع أمام الهيئات التنظيمية والحكومية. ومن خلال تبسيط اللوائح التشغيلية، تهدف مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إلى تعزيز بيئة الأعمال والنمو في دولة الإمارات.

وتضم المجموعة عدد من الشركات العاملة في قطاع الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات، تعمل تحت منصة واحدة تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل المنافع وتعزيز بيئة تعاونية بين أعضائها من الشركات الكبيرة التي تضم أكثر من 100 فرع إلى الشركات الصغيرة.

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