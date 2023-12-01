طراز أرتورا يضيف ديناميكيات هوائية متطورة، وهندسة سيارات خارقة فائقة الخفّة، وطاقة كهربائية لافتة إلى أسطول شرطة دبي

محرك الوقود الهجي V6 بست اسطوانات المزود بشاحن توربيني مزدوج يولّد أعلى طاقة نسبة إلى الوزن من بين محركات V6في السوق، وهو قادر على العمل بالوضع الكهربائي كلياً

أعلنت شرطة دبي عن إضافة طراز ماكلارين أرتورا إلى أسطول دورياتها كجزء من التعاون الاستراتيجي مع ماكلارين دبي, بيرفورمانس تيونينج ذ.م.م , التابعة لمجموعة شركات جمعة خليفة النابودة. ويُبرز الجيل الجديد من سيارة أرتورا الخارقة الهجينة من ماكلارين، الأداء الاستثنائي والفعال لأسطول سيارات شرطة دبي، بفضل ديناميكياته الهوائية المتقدمة، وهندسة هيكله فائق الخفة، وقوته الكهربائية اللافتة التي ينتجها محرك V6 الهجين المزود بشاحن توربيني مزدوج.

وتتماشى هذه الشراكة مع التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وستتيح لسيارة ماكلارين أرتورا المبهرة أن تنضم إلى أسطول سيارات الدورية الشهيرة عالمياً في دبي.

وشدد معالي الفريق عبدالله خليفة المري, القائد العام لشرطة دبي، على التزام الشرطة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، معلّقاً: "تعدّ هذه الشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي وماكلارين دبي التابعة لمجموعة شركات جمعة خليفة النابودة الإماراتية المعروفة، امتداداً للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات. كما أنه يندرج في إطار السعي إلى تحقيق الوحدة المدنية والحفاظ على التماسك الاجتماعي. وتختصر ماكلارين أرتورا أفضل ما تمّ التوصل إليه في مجال التقنيات المتطورة الحديثة حيث تعزز الأداء الاستثنائي للمركبات التي يستخدمها ضباط شرطة دبي في مهامهم القائمة على ضمان السلامة العامة."

من جهته، قال جمعة خليفة النابودة، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات جمعة خليفة النابودة: "نفخر بانضمامنا مجدداً إلى أسطول شرطة دبي الشهير من خلال سيارة ماكلارين أرتورا التي يساهم أداؤها اللافت وكفاءتها الرائدة في فئتها في تعزيز عمليات الشرطة ومساعدتها على الحفاظ على الأمن العام وضمان السلامة على الطرقات. ونتطلع إلى دعم جهاز شرطة دبي من خلال وضعنا بمتناوله طرازات أرتورا عالية الأداء ، تأكيداً على التزامنا بهذه الشراكة القيّمة."

أداء فعال

كانت شركة ماكلارين أوتوموتيف رائدة في طرح التكنولوجيا الهجينة حيث قدمت سيارتي ماكلارين P1TM وSpeedtail الخارقتين الشهيرتين اللتين تتميزان بأدائهما الملفت. وتختصر أرتورا ذروة هذه الخبرات الجماعية حيث تشكّل بداية الجيل القادم من سيارات ماكلارين.

فهي سيارة هجينة خارقة وفائقة الخفة تستخدم بسلاسة وانسيابية مطلقتين كلاً من محرك الوقود والمحرك الكهربائي لتحقيق أقصى استفادة منهما. وعندما تجتمع قوة الوقود والكهرباء، تولّد أرتورا طاقة مذهلة تبلغ 680 حصاناً، كما يضيف المحرك الكهربائي ما يصل إلى 95 حصاناً و225 نيوتن متر من عزم الدوران عند الطلب.

وتم تصميم السيارة بالارتكاز على البنية الهندسية الكربونية خفيفة الوزن الجديدة كلياً لماكلارين. فهي تتميز بمحرك وقود هجين V6 بست أسطوانات مزود بشاحن توربيني مزدوج وناقل حركة من ثماني سرعات ومحرك كهربائي مدمج. وينتج المحرك الذي يزن 50 كيلوغراماً أقلّ من محرك V8ثماني الاسطوانات، أعلى معدل أحصنة /لتر لكل كيلوغرام مقارنة بأيّ محرك V6 في السوق.

وتحمل سيارة أرتورا الخارقة الثورية كافة السمات التي تميّز ماكلارين. فهي توفر ديناميكيات قيادة لا تضاهى، وتتميز بانبعاثات أقل، واستجابة أسرع للخانق، وتتفرّد بقدراتها على العمل بالوضع الكهربائي كلياً بفضل مقصورة قيادة ماكلارين المميزة والتركيز المتقدم على السائق.

وتبلغ سرعة أرتورا القصوى 330 كم في الساعة ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 3 ثوانٍ فقط، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الخارقة في السوق. كما أنها تعتبر أكثر سيارات ماكلارين كفاءة في استهلاك الوقود على الإطلاق، حيث تبلغ انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون 104 غرامات للكيلومتر فقط.

#بياناتحكومية

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لمحة عن ماكلارين أوتوموتيف:

ماكلارين شركة متخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة عالية الأداء. يتم جمع كل مركبة يدوياً في مركز ماكلارين للإنتاج (MPC) في ووكينغ، في مقاطعة سري، في إنكلترا.

تم إطلاق الشركة في عام 2010، وهي تشكّل الآن الجزء الأكبر من مجموعة ماكلارين.

يتم بيع مجموعة منتجات الشركة من طرازات GT والسيارات الخارقة Supercar السيارات الرياضية Motorsport وسيارات سلسلة ألتيميت Ultimate من خلال 100 وكيل في أكثر من 40 سوق عالمياً.

ماكلارين هي شركة رائدة دائمة التطوّر، وقد طرحت عام 1981 هيكلاً خفيف الوزن وشديد المتانة والصلابة من ألياف الكربون في الفورمولا 1 مع سيارة McLaren MP4/1.

وفي عام 1993، عملت الشركة على تصميم وتصنيع سيارة ماكلارين F1 للطرقات، ومنذ ذلك الحين، كلّ هياكل سيارات الشركة مصنوعة من ألياف الكربون. كجزء من سلسلة ألتيميت Ultimate Series، كانت ماكلارين أول من قدم سيارة هجينة مع ™McLaren P1. وعام 2016، أعلنت عن سيارة هجينة جديدة Hybrid-GT وأكدت في عام 2018 أن طراز Ultimate التالي سكون Speedtail.

شهد عام 2019 إطلاق ماكلارين 600LT Spider وGT الجديدة وMcLaren Senna GTR المخصصة للحلبات فقط. كما كشفت النقاب عن 620R وMcLaren Elva قبل إطلاق 765LT في العام التالي.

ومؤخراً، كشفت الشركة النقاب عن سيارتها الجديدة الهجينة فائقة الأداء، ماكلارين أرتورا.

وتعتبر أرتورا أول سيارة من ماكلارين تستفيد من هيكل ماكلارين الكربوني خفيف الوزن (MCLA). تم تصميم وتطوير وتصنيع MCLA في مركز McLaren Composites Technology Center في منطقة شيفيلد في إنكلترا باستخدام عمليات هي الأولى من نوعها على مستوى العالم وستقود مستقبل العلامة التجارية من السيارات الكهربائية.

تختار ماكلارين أوتوموتيف أيضاً الشراكة مع شركات ومؤسسات رائدة عالمياً متشابهة في التفكير والمبادئ وتعمل على دفع حدود التطوّر والإبداع في مجالات تخصصها. ومن بين تلك الشركات نذكر Ashurst وBowers & Wilkins وGulf وInfinite World وPirelli وRichard Mille وPlan International وTumi.

لمحة عن مجموعة ماكلارين:

مجموعة ماكلارين شركة عالمية رائدة في مجال السيارات الفاخرة ورياضة السيارات مع تركيز على قطاع السيارات الخارقة سيارات السباقات.

تمّ تأسيس المجموعة عام 1963 على يد المتسابق والمهندس ورجل الأعمال بروس ماكلارين، وتتكون المجموعة من شركة ماكلارين أوتوموتيف التي تصنع يدوياً سيارات خارقة خفيفة الوزن، والحصّة الكبرى من ماكلارين ريسنغ McLaren Racing التي تتنافس في بطولات سباقات الفورمولا 1 العالمية وINDYCAR في الولايات المتّحدة الأمريكية.

يقع المقر الرئيسي للمجموعة عالمياً في مركز ماكلارين التكنولوجي الشهير في ووكينغ بمقاطعة سري في إنكلترا.

تشتهر ماكلارين بالابتكار والتميز التكنولوجي، وهي واحدة من أكبر الشركات المستقلة في المملكة المتحدة.