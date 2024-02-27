عبدالله الفلاسي: تمكين الكفاءات العسكرية الشابة واجب وطني

الدكتور علي المري: ملتزمون بتعزيز الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها القيادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بحث وفد من مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، وكلية الدفاع الوطني وكلية القيادة والأركان المشتركة، وكلية الحرب سبل تعزيز التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الأكاديمية والتدريبية، تفعيلاً لاتفاقية التعاون التي وقعتها الكلية مع وزارة الدفاع ، لتقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والبحوث والدراسات، وبناء علاقات معرفية فعالة لتعزيز التعليم والتدريب والبحث والتطوير في مجالات متنوعة.

حضر اللقاء من جانب الكليات التابعة لوزارة الدفاع كل من العميد الركن سيف حميد سيف الفلاسي، والعميد الركن ضاوي محمد الكعبي والعقيد الركن منصور عبدالله الرئيسي، والدكتور استشاري تعليم علي محمد النقبي، ، والسيد سعيد سبيل الظنحاني وفاطمة حمد حارب .

كما حضر اللقاء سعادة عبدالله الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وعدد من المسؤولين من الكادر الإداري والأكاديمي في الكلية.

من جانبه قال سعادة عبد الله الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية "تحرص الكلية على تقديم أفضل الممارسات والرؤى في مجالات الإدارة الحكومية وتطبيق السياسات، فضلاً عن مشاركة الخبرات المتنوعة والمتخصصة لديها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، سعياً منها نحو تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية وتطوير أدواتها وتمكينها بشكل معرفي شامل، لتقف على منظومة الإدارة الحكومية ومواجهة التحديات بكل احترافية، والدفع قدماً نحو الريادة والتميز، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

وقال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن التعاون مع كليات الدفاع الوطني والتخطيط وكلية القيادة والأركان المشتركة، وكلية الحرب، ومكتب سمو صاحب السمو وزير الدفاع، يأتي انطلاقًا من حرص الكلية على تعزيز وتمكين قادة المستقبل والعقول الوطنية الشابة، واستثمار إمكاناتهم وطاقاتهم وتطوير قدراتهم وتوسيع آفاقهم في مجالات القيادة والسياسات والاقتصاد والإدارة الحكومية، مشيرًا إلى أن الكلية تحرص على التعاون المشترك مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، لتبادل المعارف والخبرات، وإتاحة برامج التدريب المتقدمة والدبلومات التنفيذية للكوادر الحكومية في جميع المجالات، بما يضمن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات".

وأضاف الدكتور علي أن هذا التعاون يأتي أيضًا التزامًا بتوجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والرامية الي تضافر جهود المؤسسات الحكومية في إثراء المعارف الحكومية، وتمكين الكوادر الوطنية،

وذكر الدكتور المري أنه تم الاتفاق مع الكليات العسكرية على إطلاق برنامج قيادات المستقبل، لتنمية المهارات القيادية والإدارية والمعارف المتعلقة بالسياسات العامة والتكنولوجيا والمستقبل لدى منتسبي هذه الكليات.

وأشار الدكتور علي إلى أنه تم تصميم البرنامج وفق مناهج علمية تعزز من ثقافة العمل كفريق، وتسهم في تبادل الخبرات والمعارف وأنه يسعى الي تعزيز منهجية العمل الجماعي ورفع الطاقة الإيجابية لدى المشاركين وزيادة الروح المعنوية لديهم ونقل ذلك لأماكن عملهم، وإلى يركز على تطوير معارف المشاركين في الأساليب الإدارية، وتوفير مسار للتعلم المستمر، وتطوير المهارات والمواهب، مؤكدًا أن البرنامج يتميز بوجود شراكات وتعاون في التقديم مع عدد من القادة والمدراء التنفيذين ذوي الخبرة العملية في إدارة القطاع العام، بما يسمح بالاستفادة من تجاربهم وممارساتهم الإدارية.

وأكد الدكتور علي أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات وقدرات الموظفين في المجالات الأكاديمية والتدريبية، وتبادل المعرفة والخبرات بين الكلية ووزارة الدفاع في مجالات السياسات والاستراتيجيات التخصصية والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر وإدارة المعرفة والبحوث وتحليل البيانات. كما يتضمن ترشيح متحدثين للمشاركة في ندوات وورش عمل السياسات والاستراتيجيات والحكومة، بالإضافة إلى تبادل المواد المعرفية المتوافرة لدى الطرفين مثل محتويات المكتبة ومصادر المعلومات الإليكترونية

وذكر الدكتور علي أن الطرفين سيتعاونان في مجالات تطوير البحوث والدراسات، وربط مخرجاتها بآليات اتخاذ القرارات، إلى جانب نشر وتوثيق وتبادل أفضل الممارسات والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعاون الطرفان في مجال تنظيم الفعاليات وورش العمل والندوات والمؤتمرات لتبادل الأفكار، والمقترحات، والبرامج الإبداعية، والابتكارية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أنه سيتم التعاون في مجالات تتعلق بتبادل المعارف والخبرات، وتنظيم فعاليات مشتركة، وإقامة ندوات ينظمها الطرفان، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والخبراء، وإقامة دورات تدريبية، وتم بالفعل اختيار المنسقين الذين يتولون التنسيق بين الطرفين في العديد من مجالات التعاون.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور على بن سباع المري برامج التعليم التنفيذي التي تطرحها الكلية، والبحوث والدراسات التي تجريها، والفعاليات والمحاضرات العامة التي تنظمها،

كما ناقش الطرفان أفضل سبل التعاون بينهما في مجالات إدارة المعرفة المتخصصة والتبادل المعرفي ذات الاهتمام المشترك، وتطوير البحوث والدراسات، والنشر العلمي المشترك، إلى جانب نشر وتوثيق وتبادل أفضل الممارسات والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم الاجتماعات الحوارية وورش العمل والندوات والمؤتمرات لتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية.

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