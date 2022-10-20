أكثر من 20 شركة ناشئة ستتلقّى تدريباً أساسياً وبرامج لتطوير ابتكاراتها وإطلاق عملياتها في المنطقة

منح المبتكرين فرصة للقاء مجموعة من خبراء القطاع مع العديد من المنح بقيمة 620 ألف درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وبالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، عن فتح باب تقديم الطلبات لدورة هذا العام من برنامج "أنجال زِ" لدعم الشركات الناشئة، والتي ستجمع عدداً من الشركات الناشئة المختارة في رحلة مصممة خصيصاً لها تحت إشراف وتوجيه كوكبة من قادة القطاع، إلى جانب تقديم منح تصل قيمتها إلى 620 ألف درهم من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار لتمكين هذه الشركات من تقديم خدماتها في أبوظبي.

وتم إطلاق برنامج هذا العام بالتعاون مع الشبكة العالمية الشهيرة "تيك ستارز" التي تستهدف دعم روّاد الأعمال ومساعدتهم في مسيرة النجاح. ويهدف البرنامج إلى تمكين ودعم الشركات الناشئة لتطوير تكنولوجيا مبتكرة في أبوظبي لمواجهة التحديات التي تواجه الأجيال القادمة، حيث يعتبر برنامج "أنجال زِ" أحد برامج مسرّعات الأعمال القليلة في العالم الذي يركز على مواجهة التحديات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة من خلال الابتكار.

وبدعم من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وفي إطار سعيها إلى تحقيق التنمية والازدهار لقطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، سيعمل البرنامج على تمكين الشركات الناشئة العالمية في المراحل الأولية ومراحل النمو لتقديم خدماتها التي تعالج التحديات الحرجة المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة، من مرحلة الحمل وصولاً إلى عمر الثامنة. عبر مجموعة متنوعة من القطاعات المرتبطة بالطفل، بما في ذلك الصحة والتغذية وحماية الطفل والدعم الأسري إلى جانب الرعاية والتعليم المبكرين، كجزء من برنامج تسريع أعمال يستمر لمدة 10 أسابيع.

وستستفيد نحو 20 شركة ناشئة من الدروس التدريبية الأساسية والتوجيه المؤثر عبر برنامج افتراضي (من 16 يناير حتى 10 فبراير 2023).

وستُوجَّه الدعوة لثماني شركات ناشئة للمشاركة في برنامج تدريبي حضوري مدفوع بالكامل (من 20 فبراير حتى 16 مارس 2023) في أبوظبي.

وتم الإعلان عن الشراكة قبل انطلاق جيتكس جلوبال 2022، أكبر حدث في العالم للتكنولوجيا والمنصة البارزة للقاء الشركات الناشئة.

كما حضر أعضاء من دفعات البرنامج السابقة في جناح هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة خلال الحدث التكنولوجي الضخم. وشملت قائمة الأعضاء المشاركين "فنلاند واي" (FinlandWay)، شبكة التعليم المبكر الرائدة بمفهوم رائد ومبتكر (School-in-a-box) والتي توظّف التكنولوجيا الحديثة لإحداث تحوّل نوعي في العملية التعليمية، و"مونكي بوكس" (MonkiBox)، برنامج قائم على الاشتراك ويدعم الأطفال في تطوّرهم المعرفي والحركي من خلال الألعاب والأنشطة القائمة على العلوم، و"ريمد في آر" (RemmedVR)، منصة التطبيب عن بعد التي تستخدم نظّارات الواقع الافتراضي والتمارين العلاجية لتصحيح مشاكل الحَوَل والغمش. واستضاف جناح الهيئة أيضاً مختبرات Thinkerbell Labs التي ابتكرت أول جهاز رقمي لمحو الأمية بأسلوب "برايل" في العالم وذلك لمساعدة من يعانون من مشاكل في البصر على القراءة والكتابة والطباعة بطريقة برايل، إلى جانب "واندر تري" (WonderTree)، مزوّد العلاج الطبيعي والألعاب التعليمية الذي يستخدم الواقع المعزز لمساعدة الأطفال من أصحاب الهمم على تنمية المهارات الحركية والمعرفية والتعليمية.

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "من خلال برامج مثل برنامج "أنجال زِ"، تعمل أبوظبي على دمج الابتكار كعنصر أساسي في القطاع التعليمي المحلي بهدف تحقيق نتائج قابلة للتحسين على الصعيد العالمي. وقد أتاحت أبوظبي الفرصة الآن لمجموعة جديدة من الشركات الناشئة للاستفادة من منظومتها المتكاملة لإيجاد حلول مبدعة تعالج تحديات تنمية الطفولة المبكرة."

من جانبه قال سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الريادة والمعرفة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: نحرص في الهيئة على تقديم مختلف سبل الدعم للأطفال وأولياء الأمور وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والنمو الاجتماعي والعاطفي للأطفال خلال مرحلة الطفولة المبكرة. كما نسعى إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الأطفال، وتمكين ودعم الوالدين ومقدمي الرعاية بمنحهم المزيد من الثقة والقدرات لتعزيز التنمية الشاملة لأطفالهم.، وتحقيقاً لذلك نعمل على تعزيز الشراكات وتطوير هذا النوع من البرامج المهمة، لرفد المجتمع المحلي بحلول جديدة ومبتكرة للتحديات التي يواجهها الأطفال وخاصة الأطفال أصحاب الهمم وأولياء الأمور."

وأضاف سعادته: "متحمسون للغاية لرؤية هذا التقدُّم المُحرز في برنامج أنجال زِ، ونتطلع إلى الترحيب بدفعة جديدة من الشركات الناشئة ومجموعة جديدة من الأفكار الخلّاقة لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال."

وقال أوكو دافاسورين، مدير عام "تيك ستارز ": "نتطلّع من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة بدورنا في إيجاد مؤسسي الشركات المتميزين ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم وأعمالهم في هذه المنطقة المزدهرة."

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم استقبال الطلبات الجديدة للمشاركة في الدفعة الثالثة من البرنامج حتى 21 نوفمبر 2022، ويمكن لأصحاب المشاريع الناشئة المهتمين بالانضمام إلى برنامج "أنجال زِ" تقديم طلب الانضمام إلى البرنامج عبر eca.gov.ae/anjal-z-homepage/ anjalz-foundercatalyst@techstars.com

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نبذة عن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة هي هيئة حكومية مستقلة تأسست عام 2019 للإشراف على قطاع تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي. وتركز الهيئة على دعم مسيرة التنمية الشاملة للأطفال منذ فترة الحمل وحتى سن الثامنة، وتهدف إلى دعم النمو الأمثل للطفل وتعزيز رفاهيته من خلال الصحة والتغذية والدعم الأسري، وحماية الطفل، والتعليم والرعاية المبكرين. وجاء تأسيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة انطلاقاً من التزام حكومة أبوظبي الراسخ بتحسين النتائج والمخرجات في تنمية الأطفال. وتتمثل رؤية الهيئة بأن يتمتع كل طفل صغير بالصحة والعافية ويتحلى بالثقة بالنفس وأن يكون محباً للاطلاع وقادراً على التعلم وتنمية قيم متينة في بيئة آمنة وداعمة للأسرة في أبوظبي.