دبي، ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، أعلنت "مؤسسة دبي للمستقبل" و"جوجل كلاود" عن شراكة جديدة تهدف إلى تعزيز المعرفة المتقدمة والمهارات التطبيقية للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بدبي، والذين تم اعتماد تعيينهم بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وبإشراف "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي".

وتتماشى مستهدفات هذه الشراكة مع "خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات الذكاء الاصطناعي"، وبما يسهم بدعم جهود مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، لتمكين القيادات والكفاءات الحكومية بمهارات الذكاء الاصطناعي.

وتوفر "جوجل كلاود" بموجب هذه الشراكة تدريبات متخصصة ورؤى شاملة حول أحدث حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة القائمة على الحوسبة السحابية، بهدف تمكين القادة من تعزيز التبني الفعال للذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مشاريع مؤثرة داخل مؤسساتهم، وتسريع تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في دبي.

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "دبي كانت سبّاقة في إطلاق مبادرة تعيين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، والتي يشرف عليها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، ليصبح لدى جهاتها الحكومية الآن كفاءات متمكنة وعلى معرفة بأحدث التحولات القادمة في هذا القطاع الذي يتطور باستمرار وبسرعة."

بدوره، قال زياد جمال، المدير العام لشركة جوجل كلاود في الإمارات: "فخورون بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل في هذه المبادرة التي تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث إن الاستثمار في تنمية القدرات في دبي، عبر تزويدهم بمهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي التطبيقي يعد أمراً أساسياً لضمان جاهزية المؤسسات للمستقبل وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، وهي خطوة ضرورية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء الدولة".

وتسهم المبادرة في توفير أحدث المعلومات والمهارات التي تمكّن الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي من دعم جهود تعزيز صدارة دبي ضمن أفضل 10 مدن في المؤشر العالمي لجاهزية المدن لتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جودة حياة مجتمع الإمارة.

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