نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلن صندوق نيوم للاستثمار عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة ميمريكس (MemryX) الأمريكية الرائدة في تطوير حلول أشباه الموصلات لتقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي.

وتهدف الشراكة إلى تسريع تطوير ونشر مسرّعات الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي الطرفي، الموفرة للطاقة، والتي تعد عاملاً رئيساً في تمكين البنية التحتية الرقمية الذكية سريعة الاستجابة وعالية الخصوصية في نيوم.

وتعد تقنيات مسرّع الذكاء الاصطناعي المتطور "MX3" من ميمريكس من بين أكثر الحلول تقدما وكفاءةً في السوق، اذ تجمع بين الأداء العالي، وزمن الاستجابة المنخفض، مع استهلاك طاقة أقل بكثير مقارنةً بحلول وحدات معالجة الرسومات التقليدية. وقد صُممت هذه التقنية لدعم مجموعةٍ واسعة من التطبيقات الطرفية، بما في ذلك أنظمة الفيديو الإدراكية، والبيئات الصناعية الذكية، والبنى التحتية الذاتية، التي ستُشكّل عناصر رئيسية ضمن المنظومة الرقمية المتكاملة لنيوم.

وفي هذا السياق، قال ماجد مفتي، الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار: "يمثل استثمارنا في ميمريكس محطةً محورية جديدة في تحقيق رؤية نيوم لبناء مستقبلٍ قائمٍ على الذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة، كما يعكس التزامنا بدعم تقنيات الجيل القادم المتطورة، التي ستشكل ملامح البنية التحتية الرقمية المستقبلية. وستسهم هذه الشراكة في تسريع تبني حلول الحوسبة المتقدمة، وترسيخ دعائم اقتصاد معرفي قائم على الابتكار".

بدوره قال كيث كريسين، الرئيس التنفيذي لشركة ميمريكس: "تُجسد نيوم واحدة من أكثر الرؤى التقنية طموحاً في عصرنا الحديث، وشراكتنا مع صندوق نيوم للاستثمار تعكس التوافق العميق بين تقنياتنا ومتطلبات المدن المستقبلية والبيئات الرقمية المستقلة التي تمثّلها نيوم. ومن خلال هذا التعاون، نطمح إلى تسريع نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الطرفي وتحقيق أثر ملموس وواسع النطاق."

وتتميز تقنية ميمريكس ببرمجيات مرنة وسلسة تناسب الكثير من العمليات، كما أنها مدعومة بمنصةٍ متقدمة وسهلة الاستخدام من قبل المطورين، وأداء محسّن يلبي متطلبات العملاء ويوفر حلولاً موثوقة وفعالة.

ومن جهته، قال بيتر واتسون، رئيس استراتيجية البنية التحتية في قطاع التقنية والرقميات في نيوم: "يتيح لنا النهج المبتكر لشركة ميمريكس في الذكاء الاصطناعي الطرفي معالجة كميات ضخمة من بيانات الفيديو محلياً، مما يقلل الاعتماد على البنى التحتية الرقمية المركزية، ويخفف الضغط على النطاق الترددي المحدود. ونحن متحمسون لهذه الشراكة مع ميمركس في سعيها المستمر لصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية"

وتُعد هذه الشراكة جزءاً من محفظة الاستثمارات المتنامية لصندوق نيوم للاستثمار، ما يعزز مكانته كمستثمرٍ إستراتيجي ومطور رئيسي لمنظومة الابتكار. كماتدعم هذه الخطوة التزامه بتمكين النجاح التجاري لنيوم من خلال تطوير بنى تحتية مستقبلية، وتوسيع نطاق تطبيقات التقنيات المتقدمة، وترسيخ أسس اقتصاد معرفي قائم على الذكاء الاصطناعي.

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤيةٍ تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذجٍ جديد لمعيشةٍ استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة، حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيدٍ من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

نبذة عن صندوق نيوم للاستثمار

يُعد صندوق نيوم للاستثمار (NIF) الذراع الاستثمارية الإستراتيجية لمشروع نيوم، حيث يساهم في تسريع نمو القطاعات المعرفية الخمسة عشر في نيوم. وبصفته المحرك الرئيس لتحقيق النجاح التجاري لنيوم، يركز الصندوق على الاستثمارات التي تفتح آفاق صناعات الجيل القادم، لتحويل الأهداف والرؤى الطموحة لنيوم إلى واقعٍ ملموس.

ويعمل الصندوق على بناء شراكاتٍ إستراتيجية مع شركاتٍ مبتكرة ومستثمرين وروّاد أعمال يتشاركون معه الرؤية ذاتها، ويعملون على إيجاد حلول لأكثر التحديات العالمية تعقيداً.

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#بياناتحكومية

نبذة عن شركة ميمركس MemryX:

ميمركس هي شركة متخصصة في تصميم أشباه الموصلات بدون مصانع (fabless)، وتقوم بتطوير حلول معالجة الذكاء الاصطناعي الطرفي (Edge AI)، من خلال الاعتماد على تقنيتها الحصرية في حوسبة الذاكرة (Compute-at-Memory) وهندسة تدفق البيانات (Dataflow Architecture).

بفضل الجمع بين الأداء العالي والدقة الفائقة واستهلاك الطاقة المنخفض، والبنية المتطورة، تقدم ميمركس حلولاً متطورة لدعم متطلبات الذكاء الاصطناعي في قطاعاتٍ متنوعة تشمل النقل، وإنترنت الأشياء (IoT)، بالإضافة إلى مجموعةٍ واسعة من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية.

تحظى الشركة بدعم نخبةٍ من كبار المستثمرين العالميين، من بينهم صندوق نيوم للاستثمار (NIF)، وOspraie Management، وHarbourVest، وArm IoT Fund، وeLab Ventures، وM Ventures، وMotus Ventures.

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة آن آربر بولاية ميشيغان الأمريكية، مع وجود مكاتب إقليمية في بنغالور (الهند)، وتايبيه وهسينشو (تايوان).

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.MemryX.com