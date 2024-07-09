أبوظبي: أعلنت "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية مع "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" لتعزيز مبادرات دعم الصحة النفسية في أبوظبي، من خلال توحيد الجهود في إطار رؤية شاملة لدعم الصحة النفسية للأمهات والأطفال. وتعكس الخطوة النوعية الجديدة التزام "بيورهيلث" بتوفير خدمات صحية شاملة ومتاحة للجميع، ودعم استراتيجية "أبوظبي للصحة النفسية" وتحسين النتائج الصحية المجتمعية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتمحور جهود كلا الجانبين حول إنشاء إطار عمل تعاوني يعزز مبادرات الصحة النفسية، بالإضافة إلى التعاون في جوانب أخرى في مجالات الرعاية الصحية، بما في ذلك الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.

وقالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، الذي سيعقد في شهر أكتوبر المقبل، والذي يسعى إلى تعزيز الوعي لدى شرائح المجتمع كافة، بأهمية العناية بالصحة النفسية خاصة لدى النساء واليافعين والأطفال، نظرا لما لهذا الجانب من أهمية وآثار كبيرة على واقع حياة هذه الفئات العزيزة من أبناء المجتمع، ودوره في الارتقاء بمستوى معيشتهم ودعم رفاهيتهم، وانعكاساته على مستقبل اليافعين والأطفال وعلى قدرتهم على الإسهام في مسيرة النهضة والتنمية، باعتبارهم أجيال المستقبل التي ستحمل الراية وتواصل مسيرة الوطن الظافرة.

وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، توجه باستمرار بالتركيز على توفير البيئة المثلى للأم والطفل، وتؤكد أهمية مراعاة الجانب النفسي لديهما وتقديم أرقى الخدمات لهما في هذا المجال بما يضمن تمكين الأم من تنشئة الأبناء بعيدا عن كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على سلوكهم وقناعاتهم وإدراكهم، ويحمي الأطفال من مخاطر الأمراض النفسية التي غالبا ما تحد من تحصيلهم العلمي وتفاعلهم المجتمعي وأدائهم العملي في المستقبل.

وأكدت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، حرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على التعاون مع الجهود والمبادرات كافة التي تهدف إلى الارتقاء بنوعية خدمات الصحة النفسية التي تقدم لأبناء مجتمع الإمارات، وخصوصا فئتي النساء والأطفال، وبالتالي توفير بيئة آمنة ومستدامة مدعومة بالصحة النفسية الإيجابية لهم، وهو ما يعزز استقرار المجتمع وسعادته، ويدعم مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها الإمارات.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "نلتزم في "بيورهيلث" برؤية تهدف إلى فتح آفاق للبشرية من خلال علم إطالة العمر. ونؤمن بأن الصحة النفسية تشكل حجر الأساس للصحة العامة. ومن هنا، أصبح هناك حاجة ملحة بتبني نظام رعاية صحية قائم على توفير خدمات متكاملة وشاملة. ويسعدنا التعاون مع" المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" لدعم خدمات الصحة النفسية وتقديمها على نحو يلبي الاحتياجات الخاصة للأمهات والأولاد، بما يضمن إتاحة حلول رعاية صحية لجميع فئات المجتمع."

ويعمل "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" تحت قيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، منذ عام 2003، على دعم برامج تنمية ورعاية الأمهات والأطفال، وذلك من خلال مبادرات تهدف إلى توفير فرص صحية وتعليمية فضلى.

وقد كشفت دراسة أجراها "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" بالتعاون مع "الخدمات العلاجية الخارجية" التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، عن انتشار حالات اكتئاب ما بعد الولادة في أبوظبي، حيث تعاني حوالي 26.4% من الأمهات من هذه الحالة. ويعاني واحد من كل سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً على مستوى العالم من اضطرابات في الصحة النفسية. وتؤكد هذه المعدلات المرتفعة على الحاجة الملحة لدعم الصحة النفسية للأطفال والأمهات على حد سواء.

وستحظى الشراكة بإشراف ورعاية "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة"، مدعومة بالقدرات والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها "بيورهيلث"، وستعمل على تعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وتبني أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية النفسية. وسترتكز الشراكة على جهود منصة "سكينة" للصحة النفسية، التابعة لـ "بيورهيلث"، والتي تم اطلاقها مؤخراً. وتوفر منصة "سكينة" شبكة من 34 عيادة فرعية، ومركزين للصحة النفسية، ومركزين متخصصين للتباين العصبي، وتسع عيادات متكاملة. وستوظف المنصة أيضاً أكثر من 500 متخصص في مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين والعاملين في هذا المجال، إضافة إلى 77 موظفاً للدعم الإداري.

وقال الدكتور زين اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ "سكينة": "نفخر بالشراكة بين "بيورهيلث" و"المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" التي ستساهم في توسيع الأثر الإيجابي العام على المجتمع، خاصة على من هم أكثر حاجة في الحصول على دعم للصحة النفسية. وتشكل "سكينة" منصة نموذجية تقوم على توفير خدمات متخصصة، كتلك التي تعنى بالاختلاف العصبي وغيرها من احتياجات الصحة النفسية المحددة، ضمن مبادرات صحية أوسع. وتتماشى الشراكة مع جهود ومساعي "بيورهيلث" في دمج رعاية الصحة النفسية في نسيج الصحة المجتمعية".

وتواصل "بيورهيلث" توسيع نطاق تعاونها مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة، لتعزيز جودة وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، مدعومة بشبكتها الواسعة من المختصين والمرافق الحديثة والتقنيات المتقدمة لتقديم رعاية صحية نفسية شاملة ومتكاملة من خلال العيادات والمنصات المتنقلة، مما يضمن حصول جميع المرضى على الرعاية اللازمة متى احتاجوا إليها.

نبذة عن "بيورهيلث":

من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. الخدمات العلاجية الخارجية - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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