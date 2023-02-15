دبي، الإمارات العربية المتحدة: بحضور سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، وسعادة سعيد محمد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة؛ أبرمت مؤسسة بنك الإمارات للطعام وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، وبالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، شراكة لحفظ نعمة الطعام من الهدر والإتلاف، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما في مجالات عملهما.

ووقع الاتفاقية كل من: الدكتور مُعز الشهدي، مؤسس ورئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومنال بن يعروف، رئيس لجنة تسيير أعمال بنك الإمارات للطعام.

وقال سعاد داوود الهاجري: "يحرص بنك الإمارات للطعام على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الجهات التي تدعم مجال عمله. وذلك استكمالاً للهدف الذي أُسس من أجله بترسيخ قيمة إطعام الطعام وجمعه وإيصاله إلى الأسر المستحقة، ضمن إطار مؤسسي مستدام. ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في ترسيخ قيم العطاء والخير في المجتمع الإماراتي، والتعامل الحكيم مع نعمة الطعام".

وأضاف سعادته: "الشراكة الجديدة مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية، ستدعم عمليات البنك التشغيلية. كما ستعزز من التعاون بينهما لضمان تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في حفظ الطعام".

من جهته، قال الدكتور مُعز الشهدي، مؤسس ورئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية: "كان حلمي منذ بدأت في تأسيس بنوك الطعام في المنطقة، تطبيق نموذج للقضاء على الجوع. والآن أنا سعيد بها التوقيع مع "بنك الإمارات للطعام"، الرائد على مستوى المنطقة والعالم في مبادراته لجمع الطعام الفائض والحد من هدره وتوفيره لمستحقيه، وذلك لعثوري على الشريك الأمثل لتحقيق الحلم في الدول المحيطة ثم العالم بإذن الله".

ويسعى الطرفان من هذا الملحق إلى التعاون المشترك في العديد من المجالات، تشمل؛ الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال دعم منظومة عمل بنك الطعام، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال إدارة وتطوير العمل المشترك.

كما يهدف إلى تقديم الدعم في مجال التدريب والتأهيل في عمليات تخزين وحفظ الأطعمة الفائضة المرتبطة بأعمال الطرفين، والمشاركة في الملتقيات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية ذات الصلة بعملهما، والتسويق والترويج للجهود المشتركة بمختلف قنوات الإعلام التابعة للطرفين.

ويبدأ العمل بهذا الملحق اعتباراً من تاريخ توقيعه من الطرفين ويستمر العمل به لمدة (5) سنوات، ويجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة.

#بياناتحكومية

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