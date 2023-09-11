تعكس الشراكة التزام الجانبين بدعم القوى العاملة من ذوي الياقات الزرقاء في دولة الإمارات من خلال تزويدهم بشريحة "السعادة" التي تقدم لهم مزايا خاصة مجانية وخدمات اتصال قيّمة بأسعار رمزية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق شريحة "السعادة" التي توفر خدمات اتصال مبتكرة مع مزايا قيّمة للعمال من ذوي الياقات الزرقاء الذين يزورون مراكز خدمات رجال الأعمال، ومراكز التوجيه والإرشاد المعتمدة من الوزارة بغية إصدار تصريح عمل جديد أو تجديد تصاريح عملهم، كما يُمكن للعمال الحصول على شريحة "السعادة" حال تقديمهم على هذه المعاملات من الوزارة إلكترونياً.

وتشتمل شريحة "السعادة" التي تُقدم بأسعار رمزية على مزايا مخصصة لفئة العمال من ذوي الياقات الزرقاء بهدف تمكينهم من البقاء على اتصال دائم مع أحبائهم وأصدقائهم في بلدانهم وضمان إطّلاعهم على الرسائل والإشعارات الرسمية المهمة الصادرة عن الوزارة. وتعكس الشراكة التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين ودو بالابتكار المستمر وتقديم تسهيلات ومميزات وخيارات جديدة ومبتكرة لمتعامليها، وتتضمن الشريحة التي تتوفر بسعر رمزي، بيانات مجانية لمدة 6 أشهر ورسوم مخفّضة على المكالمات الدولية.

وتمثّل خدمات الاتصال واحدة من المتطلبات الأساسية بالنسبة لعمال الياقات الزرقاء، وتسعى هذه الشراكة إلى توفير قيمة حقيقية للعمال ومعالجة التحديات الأساسية التي يواجهونها عن طريق العروض والمزايا التي توفرها الشريحة.

وقالت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، والوكيل المساعد لشؤون العمل: "إبرام الشراكة مع دو يأتي انطلاقا من استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين جودة حياة القوى العاملة في سوق العمل في دولة الإمارات".

وأضافت: "التعاون مع دو سيسهم في توفير خدمات اتصال موثوقة وميسورة التكلفة للعمال خصوصاً المصنفين منهم في المستويات المهارية الأقل، بما يتيح لهم البقاء على تواصل دائم مع أسرهم في بلدانهم وأصدقائهم وكذلك الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجونها".

وبدوره قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): "انطلاقاً من وعينا وإدراكنا لأهمية بقاء العاملين في دولة الإمارات وخاصة العمال من ذوي الياقات الزرقاء على تواصل مستمر مع عائلاتهم وأصدقائهم في أوطانهم، نهدف من خلال إطلاق شريحة "السعادة" إلى تلبية متطلبات الاتصال التي تحتاجها هذه الفئة في المجتمع الإماراتي عبر تزويدهم بحلول مصممة خصيصاً لمساعدتهم على الاستمتاع بخدمات اتصال سلسة بتكلفة منخفضة. ويتمثل هدفنا في جعل حياة هؤلاء العاملين أسهل سواءً كانوا من العاملين الجدد القادمين للدولة أو من عملائنا الحاليين، وتمكينهم من التواصل مع أصدقائهم وأحبابهم بكل سلاسة وراحة، ومساعدتهم على توفير المال لدعم عائلاتهم".

ويأتي إطلاق شريحة "السعادة" استكمالاً للعديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ودو في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بجودة حياة العمال ذوي الياقات الزرقاء، وترسّخ هذه الشراكة مكانة دو ودورها كمزود رائد لخدمات وحلول الاتصال المتكاملة، حيث تحرص الشركة على تلبية متطلبات مختلف فئات عملائها ورفدهم بخدمات وحلول مبتكرة وذات قيمة حقيقية في عالم الاتصال.

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