أبوظبي: بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تعقد الدورة الافتتاحية لقمة "رويترز نكست – الخليج" فعالياتها في الإمارة يوم 22 أكتوبر 2025 بمنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبوظبي، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والقطاع المالي والمجتمع المدني والإعلام والمجالات الثقافية والأكاديمية لمناقشة أبرز التحديات والفرص في الاقتصاد العالمي.

وضمن جهودها المتواصلة لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، تُعزِّز دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي شراكاتها مع عدد من المؤسسات لتوفير منصات ملائمة لتبادل الأفكار والخبرات، ورسم مستقبل أكثر ازدهاراً. وتأتي الشراكة مع "رويترز نكست – الخليج" لاستضافة القمة في أبوظبي تأكيداً لمكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً جاذباً للمواهب والأعمال والاستثمارات.

يشارك في الدورة الأولى من القمة ما يزيد على 500 من قادة الأعمال والمبتكرين والرؤساء التنفيذيين، لمناقشة التحديات التي تواجه وتسهم في تحديد مسار قطاع الأعمال والمجتمع والعالم بشكل عام. وتشمل المحاور الأساسية للقمة القضايا الجيوسياسة، والاقتصاد والأسواق، والمصارف والتمويل، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمناخ والاستدامة، وقيادة الأعمال.

وتضمُّ قائمة المتحدثين والخبراء أكثر من 40 من كبار الشخصيات، منهم معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي جورجوس جرابيتريتيس، وزير خارجية جمهورية اليونان، ومعالي يوسف مايتاما توجار، وزير خارجية نيجيريا، ومعالي لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوث وزير الخارجية، وسعادة محمد العبار، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار، ودينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة "هاش كي كابيتال" التي تُدير استثمارات تتجاوز مليار دولار في الأصول والعملات الرقمية والبلوكتشين، وعبدالرحمن طرابزوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إس تي في".

يُشرف على تطوير وإدارة قمة "رويترز نكست – الخليج" إعلاميون حائزون على جوائز عالمية، وتُدار بالتوافق مع مبادئ تومسون رويترز التي تُركِّز على الاستقلالية والدقة وعدم التحيُّز، ما يجعلها منصة ملائمة لقادة الرأي من منطقة الخليج وبقية أنحاء العالم.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "نُرحِّب بالقادة العالميين وصنّاع القرار والمبتكرين وكبار التنفيذيين ووسائل الإعلام في الدورة الأولى من قمة (رويترز نكست – الخليج) في أبوظبي؛ إذ نؤمن بأنَّ الحوار أساسي للتعامل مع التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي. وفي ظل التغيرات الواسعة والمتسارعة التي يشهدها العالم، يوفِّر هذا الحدث المرموق فرصة فريدة للمؤثرين في الاقتصاد العالمي من أجل إدارة حوارات ونقاشات بنّاءة، وصياغة حلول مبتكَرة، وبناء شراكات تمكِّنهم من الاستفادة من الفرص المتاحة، بهدف إثراء حياة الناس في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف معالي الزعابي: "يقود (اقتصاد الصقر) تحوُّلات واسعة ترسم ملامح المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية، وبناء اقتصاد المستقبل عبر تطوير مراكز عالمية في أبوظبي للخدمات المالية، والصناعة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتجارة والخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة، مع التركيز على تمكين جميع الفاعلين من تحقيق أقصى إمكاناتهم. وفي إطار هذه التحوُّلات، نواصل تعزيز شراكاتنا مع القوى الاقتصادية الرئيسية، وقيادة الحوارات والنقاشات حول الموضوعات الحيوية التي تؤثِّر في حاضرنا وتُشكِّل مستقبلنا".

وقال بول باسكوبيرت، رئيس شركة رويترز الإخبارية: "تحرص رويترز منذ العام 1851 على الالتزام بتقديم الحقيقة. وفي عالم تنتشر فيه المعلومات الزائفة، يُعَدُّ الإيفاء بهذا التعهُّد وتوفير القادة برؤى موثوقة وغير منحازة أو متأثرة بأجندة أساسياً للتعامل مع أبرز التحديات في العالم. ويُسهم تنظيم قمة (رويترز نكست – الخليج) في توفير منصة ملائمة للمهتمين في الشرق الأوسط للتعرُّف على الرؤى والمعلومات التي يحتاجونها من أجل صناعة قرارات مستنيرة، وإحداث تغييرات مهمة، والمساعدة على رسم مستقبل أفضل".

رسَّخت قمة "رويترز نكست" منذ عام 2019 مكانتها كمنصة أساسية لرؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين والتنفيذيين في القطاع المالي والتكنولوجيا وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، وتُبَثُّ جلسات القمة إلى ملايين المشاهدين في العالم.

