عمر العلماء:

الشراكات الدولية التي تنطلق من القمة العالمية للحكومات، تجسد أهداف ورؤى القمة في تعزيز التعاون الدولي

نيكوديموس داميانو:

اتفاقية الشراكة تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على هذا المجال

الإمارات العربية المتحدة: أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بحكومة الإمارات، شراكة استراتيجية مع وزارة البحث والابتكار والسياسة الرقمية لجمهورية قبرص، بهدف تعزيز جسور التعاون البناء في المجالات الرقمية وتبادل أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الرؤى المشتركة وتنمية قطاعات الاقتصاد الرقمي وجودة حياة المجتمع.



جاء ذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي عقدت في دبي على مدار 3 أيام واختتمت أعمالها اليوم.

ووقع اتفاقية الشراكة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، والدكتور نيكوديموس داميانو نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية في جمهورية قبرص.

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل بناء جسور التعاون العالمي لتبادل الخبرات، ودفع عجلة الابتكار الرقمي، وإحداث نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف معاليه أن الشراكات الدولية التي تنطلق من منصة القمة العالمية للحكومات، تجسد أهداف ورؤى القمة في تعزيز التعاون الدولي، وتعكس مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسهم في مشاركة المعرفة، مما يسرّع وتيرة التطوير ويساعد في بناء مستقبل مستدام قائم على التكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه قال الدكتور نيكوديموس داميانو: "تهدف اتفاقية الشراكة إلى تبادل أفضل الممارسات في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على هذا المجال، وتحديد وتسهيل مشاريع البحوث المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التخطيط وتعزيز التعاون بين المعاهد الأكاديمية المتخصصة بما في ذلك معاهد البحوث والجامعات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي". وأضاف أن الشراكة تسعى إلى بناء المواهب وقدرات الذكاء الاصطناعي ودعم تطوير المنتجات والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.



يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.

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