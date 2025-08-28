تمتد لـ16 أسبوعًا وتجمع 12 رائدة أعمال لتوسيع مشاريعهن وتعزيز تأثيرهن

تقدم منحة بقيمة 500 ألف درهم بدون حقوق ملكية فكرية من أسرة الدكتور محمود فكري

بدور القاسمي: نعيش مرحلة جديدة من التمكين، غايتها أن يتحول نجاح المرأة إلى منصة يرتقي بها المجتمع نجلاء المدفع: البرنامج يضع رائدات الأعمال في قلب منظومة ريادية نابضة بالحياة

سارة النعيمي: تعد الزمالة استثمارًا نوعيًا في قيادات نسائية قادرة على صياغة مستقبل المنطقة

أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، تحت رعاية ورؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المركز، النسخة الأولى من "زمالة الشارقة لصانعات الأثر"، في خطوة نوعية تستهدف تمكين القيادات النسائية ودعم رائدات الأعمال في المنطقة.

وتفتح الزمالة باب التقديم للمشارِكات حتى 5 أكتوبر 2025 عبر https://www.swif.sheraa.ae/ ، لتكون منصة متخصصة تتيح للنساء توسيع نطاق تأثيرهن، والوصول إلى الموارد، والإرشاد، وشبكات الدعم التي تعزز من حضورهن في المشهد الاقتصادي والمجتمعي.

ويمثل إطلاق الزمالة امتداداً لرؤية "شراع" في دعم رائدات الأعمال، إذ تشكّل الشركات التي تقودها نساء 52% من إجمالي المشاريع الناشئة المحتضَنة في المركز، وهي نسبة تتجاوز المعدلات العالمية، وتعكس التزام الشارقة العميق بقيم المساواة وتمكين المرأة كمحرك أساسي للتنمية والابتكار.

ويمتد برنامج الزمالة على مدار 16 أسبوعًا، ويضم نخبة من 12 رائدة أعمال بارزة، يجمعهن هدف مشترك يتمثل في تطوير مشاريعهن الهادفة وتوسيع نطاق تأثيرها، حيث توفّر الزمالة بيئة محفّزة للقياديات الطموحات اللواتي يسعين لإعادة رسم دور المرأة في صياغة مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، عبر برنامج شامل يدمج بين تنمية مهارات القيادة، وتسريع نمو الأعمال، وبناء شبكات استراتيجية إقليمية وعالمية.

دعوة إلى القيادات النسائية

قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "خطت الشارقة خطوات واثقة نحو تمكين المرأة وترسيخ حضورها القيادي، واليوم نعيش مرحلة جديدة من التمكين، غايتها أن يتحول نجاح المرأة إلى منصة يرتقي بها المجتمع نحو آفاق أوسع من التنمية والابتكار. وتجسد زمالة الشارقة لصانعات الأثر هذا التحول، فهي مساحة للتطوير ومنصة تجعل من نجاح كل رائدة أعمال فرصة لفتح آفاق أوسع لمن حولها، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومجتمع أكثر تماسكًا."

وصرحت سعادة نجلاء المدفع، نائبة رئيسة "شراع" قائلة: "تضع زمالة الشارقة لصانعات الأثر رائدات الأعمال في قلب مسيرة نمو وطننا، حيث تمنحهن فرص الحصول على رأس المال والتوجيه اللازم لتوسيع نطاق أعمالهن بثقة ووضوح. فحين ترتقي رائدة الأعمال، فإنها ترتقي بمنظومة الأعمال بأكملها. وكل نجاح يتحقق هنا يُعد خطوة واعدة نحو اقتصاد إماراتي أقوى وأكثر تنافسية."

وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لـ "شراع": "تمثل زمالة الشارقة لصانعات الأثر استثمارًا نوعيًا في قيادات نسائية قادرة على صياغة مستقبل المنطقة، ومن هذا المنطلق نستهدف رائدات الأعمال اللواتي يمتلكن الرؤية والشجاعة لإحداث التحول، وتسريع نمو مشاريعهن ليصل أثرهن إلى ما يتجاوز حدود الأسواق لتحفيز الابتكار وتحسين جودة الحياة. وهذه الزمالة مساحة يلتقي فيها الطموح بالعمل الهادف، ومنصة تمنح القيادات النسائية الأدوات والشبكات والفرص التي تضعهن في موقع صناعة التغيير الحقيقي والمستدام."

رحلة من أربع مراحل

تنطلق الزمالة من نوفمبر 2025 وحتى فبراير 2026، وفق نموذج متكامل من أربع مراحل: الاكتشاف، والتعريف، والتطوير، والتعمق، يجمع بين تنمية المهارات لبناء القدرات القيادية، وتوظيف أدوات عملية لتطوير الأعمال، والانخراط في أنشطة فاعلة ضمن منظومة ريادة الأعمال. وتشمل التجربة المشاركة في مختبر ممارسات رواد الأعمال، وجولات تعريفية نوعية مع صناع القرار والمستثمرين، وفعاليات قيادية ملهمة، إلى جانب فرصة المشاركة في منصات بارزة مثل مهرجان الشارقة لريادة الأعمال. ويهدف البرنامج إلى تمكين كل مشاركة من الخروج بمشروع يتمتع بمعدل نمو مرتفع، مدعوم بشبكات قوية، وثقة عالية، وأثر إيجابي قابل للقياس.

إرث من العطاء والتمكين

وتتاح للمشاركات فرصة الاستفادة من منحة مالية بدون حقوق ملكية فكرية بقيمة 500 ألف درهم مقدمة من أسرة المرحوم الدكتور محمود محمد فكري، الذي كرّس حياته للعمل وخدمة المجتمع، حيث شغل منصب وكيل مساعد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ثم مديرًا إقليميًا لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وتأتي هذه المبادرة من كريماته تكريماً لإرثه ومبادئه الراسخة في خدمة المجتمع، وإيمانًا منه بدور القيادة النسائية في إحداث التغيير، بما يضمن استمرار قيم التمكين التي جسدها طوال مسيرته.

أثر يتردد صداه لأجيال

باب التسجيل في زمالة الشارقة لصانعات الأثر مفتوح أمام رائدات الأعمال من مختلف أنحاء الدولة، لتوسيع نطاق أعمالهن والمساهمة في تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للابتكار وتمكين المرأة والتنويع الاقتصادي.

من خلال زمالة الشارقة لصانعات الأثر، تجدد "شراع" التزامها ببناء منظومة تمنح رائدات الأعمال الموارد والشبكات والنفوذ اللازم لصنع أثر مستدام. فالزمالة منصة لتسريع المشاريع، ومحرك لإعادة تشكيل المشهدين الاقتصادي والاجتماعي في الشارقة والمنطقة.

