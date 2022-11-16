إطلاق "مجلس سيدات أعمال الشارقة" برنامج "بودكاست" بعنوان "نمو"، يوفّر من خلاله منصة مفتوحة للإلهام والتحفيز وتبادل الأفكار، وتسليط الضوء على نماذج ملهمة من الرجال والسيدات ورواد الأعمال وقادة التغيير من دولة الإمارات والمنطقة، لتشجيع المستمعين على الاحتذاء بهم.

ويركز "البودكاست" على رواد الأعمال من الجنسين، للتأكيد على أهمية وجود نظام بيئي ومجتمعي داعم يكفل التنمية المستدامة للاقتصاد، ويسعى البرنامج إلى أن يكون مصدراً مفيداً للشركات الكبيرة والصغيرة، ليلبي متطلباتها في كل مراحل تطورها، ويسلط الضوء على المحتوى المخصص لريادة الأعمال في إمارة الشارقة.

وفي حديثها عن البرنامج الصوتي المبتكر، قالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: "سيتيح (البودكاست) الفرصة أمام جميع رواد الأعمال والمهتمين في هذا المجال للاستماع إلى الموضوعات التي تساعدهم على تطوير أعمالهم التجارية ووضع خطط استراتيجية لتمكينهم من تحقيق أحلامهم، حيث سيستضيف البرنامج نخبة من المفكرين وقادة التغيير، ورواد الأعمال الذين لهم باع طويل في هذا المجال للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في تحقيق النجاح بأفضل الطرق الممكنة".

وأضافت: "لطالما تطلعنا في (مجلس سيدات أعمال الشارقة) إلى ابتكار منصات ومبادرات تكون منبراً للنساء والرجال على حد سواء، وحافظنا على رسالته وأهدافه في تمكين المرأة، مع وعينا بأهمية إشراك الجنسين من مختلف الفئات العمرية في عملية صناعة بيئة تنموية مستدامة تدعم ريادة الأعمال، ولأن الشارقة حاضنة لرواد الأعمال والقادة والمؤثرين الناجحين، فنحن نولي تطوير الأعمال والاستراتيجيات أهمية كبيرة انطلاقاً من حرصنا على إثراء تجربة كل من يزور هذه الإمارة الجميلة".

وسيركز محتوى البودكاست على التحديات التي يتم مواجهتها خلال الرحلة الريادية وأهمية التطوير الذاتي إلى جانب العديد من القضايا المهمة الأخرى، ليشكّل مرجعاً ثميناً لجميع رواد الأعمال وأصحاب الشركات في سعيهم لإنشاء أعمال مستدامة وناجحة.

وستقدم "البودكاست" الإعلامية أسماء حسوني، ، ويُسجل البرنامج الصوتي في مقر مجموعة "بيئة" الرئيسي بعد أن تلقى دعماً من المجموعة، التي تهدف إلى إنشاء مجتمع نوعي مستدام يضم الجميع، وستُعرض حلقات البرنامج على جميع منصات البث الشهيرة، ومنها يوتيوب وسبوتيفاي، ويمكن الاطلاع على الحلقة الأولى منه على الرابط الآتي: . https://open.spotify.com/show/68qMvK7VGdKlVmIFEv8meB

ويشار إلى أن الحلقة الأولى من البرنامج الصوتي عُرضت بتاريخ 16 نوفمبر، وكانت ضيفة الحلقة المهندسة ندى تريم، التي تشغل منصب مديرة المشاريع المدنية والمعمارية في مجموعة "بيئة" منذ عام 2013، حيث ناقشت الجوانب المختلفة لتطوير شركة قائمة على نظام سليم ومربح، ومن المقرر أن يستضيف "البودكاست" عبر حلقاته القادمة نخبة من رواد الأعمال لتقديم رؤى قيّمة وإثراء المستمعين المهتمين بالأعمال من المبتدئين وأصحاب الخبرة بتجاربهم في هذا المجال.

وعلى مدار عقدين من الزمن، يواصل مجلس سيدات أعمال الشارقة تقديم الدعم لسيدات الأعمال في مختلف مراحل حياتهنّ المهنية في مجال الأعمال، فمن خلال نهج شامل ومستدام، يوفّر المجلس الخبرة والإرشادات التي تغطي جميع جوانب المشاريع التجارية.

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