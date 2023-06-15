الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية الحصرية تقدم فرصة مميزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي" (LUXHABITAT Sotheby’s International Realty)، التي حققت أرقاماً قياسية في مجال العقارات، عن إطلاق الوحدات السكنية الحصرية "سو/ أبتاون" (SO/ Uptown)، والتي توفر للمقيمين فيها من المستثمرين وأصحاب الأعمال إمكانية الحصول على رخصة تجارية مجاناً في مركز دبي للسلع المتعددة.

وتمتد صلاحية الرخصة التجارية لعام واحد، وتبلغ قيمتها 60 ألف درهم، وتتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى بنية تحتية ذات مستوى عالمي، ومجموعة واسعة من الخدمات في أكبر منطقة حرة للسلع والمشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستتيح لهم إمكانية الاستفادة من وحدة عمل مشتركة خلال السنة الأولى في "مركز أبتاون تاور للأعمال"، الذي يتميز بمرافق عالمية المستوى إضافة إلى إجراءات إصدار تأشيرة إقامة، وبطاقة الهوية الإماراتية، وفحص اللياقة الطبية لمدة عامين لمرة واحدة.

وتعليقاً على الموضوع ، قال سيران جورجي، مدير تطوير المشاريع في لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: "إن برج "سو/ أبتاون" يمتلك جميع المقومات ليكون واحداً من أكثر الأماكن المرغوبة للعمل والترفيه، حيث يجمع بين ثلاثة عناصر رئيسية في مكان واحد: مساحات مكتبية من الدرجة الأولى، وفندقاً فاخراً من فئة الخمس نجوم، ووحدات سكنية تقع في الطوابق العليا توفر إطلالات مذهلة بزاوية 360 درجة، من ارتفاع 340 متراً. وأولئك الذين يقدرون التميز وأسلوب الحياة المتطور سوف يدركون حقاً أهمية امتلاك منزل من تصميم أدريان سميث وجوردون جيل، المشهورين بتصميم أبرز الأبراج مثل برج خليفة في دبي، وبرج سنترال بارك في نيويورك."

ويعد "سو/ أبتاون" دبي من مركز دبي للسلع المتعددة أول مشروع يحمل اسم العلامة التجارية العالمية "سو/" يتم افتتاحه في الشرق الأوسط. يحاكي تصميم البرج، الذي يشكل إضافة مميزة إلى أفق دبي، تألق الماس ويعزز تدفق الضوء الطبيعي داخل المبنى بواجهته الزجاجية بالكامل وسقوفه العالية، وهو ما يجعله أعجوبة معمارية، حيث يبلغ ارتفاعه 340 متراً ويتألف من 81 طابقاً، ويوفر إطلالات خلابة على "عين دبي" والخليج العربي.

يضم البرج فندقاً فاخراً من فئة الخمس نجوم يضم 188 غرفة، وأكثر من 46000 متر مربع من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، و 227 مسكناً تحمل علامة تجارية مميزة، ناهيك عن مجموعة من وسائل الراحة الإضافية، بما في ذلك المطاعم المميزة، والمتاجر الحصرية، ومجموعة متنوعة من المنافذ الترفيهية.

يبلغ عدد الوحدات السكنية الحصرية 227، ويبدأ سعرها من مليون و700 ألف درهم، وتحمل العلامة التجارية سو/ من إنيسمور (Ennismore)، وهو مشروع مشترك مع "أكور" (Accor). وسيتمتع السكان بمستوى معيشة رائع، يوفر كافة وسائل الراحة من فئة الخمس نجوم مثل صالة السكان، وصالة سينما خاصة، وصالة ألعاب رياضية، ومسبحاً داخلياً، وحراسة على مدار الساعة، فضلاً عن الأهلية للعضوية الماسية، أعلى فئة تم إطلاقها من برنامج الولاء "Live Limitless" الخاص بفنادق Accor والذي يمنح صفة VVIP على المستوى العالمي.

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لمحة حول شركة لوكسهابيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي

يقع المقر الرئيسي لشركة لوكسبهايتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي في دبي، وتختص بخدمات بيع وتأجير العقارات السكنية والتجارية الفاخرة وإدارة العقارات الفاخرة والاستثمارات المؤسسية وتطوير المشاريع الفاخرة داخل وخارج دولة الإمارات. وهي أكبر وأقوى منصة تسويق وبيع للعقارات الفاخرة في دبي، مما يجعلها أبرز شركة وساطة للعقارات الفاخرة في السوق اليوم. وتركز الشركة على البحث عن أفضل العقارات عالية الجودة في المناطق السكنية المتميزة مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا وجزيرة خليج جميرا وداونتاون دبي ودبي مارينا وجميرا ومدينة محمد بن راشد، بالإضافة إلى أفضل الشقق والبنتهاوس في المباني الراقية مثل فور سيزونز رزيدنسز جميرا، ومستر سي ريزيدنسز ، وإندكس تاور، ودبليو ريزيدنس ، وون بالم ، والعنوان رزيدنسز ، ومنازل ون آند أونلي الخاصة وغيرها.

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لمحة حول مركز دبي للسلع المتعددة

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae