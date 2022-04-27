تمتلك "ڤولت لاينز" شبكة واسعة من العملاء تضم 110 شركة بما في ذلك "آي سي بي سي" و"مونديليز" و"أكسا للتأمين" و"بيريللي" و"سي إم أيه-سي جي أم" و"متلايف"

تحقيق إيرادات سنوية إضافية متوقعة بقيمة 4.3 مليون دولار أمريكي بناء على نتائج الربع الأول من العام 2022 واستناداً إلى عمليات التملّك الأخيرة لحصص مسيطرة في "شوتل" و"فيابول" والاستحواذ المُنتظر على "دور تو دور"

توفر الصفقة انتشاراً جغرافياً متكاملاً ومجموعة من الحلول مع معدل سنوي مركب إجمالي متوقع للإيرادات يبلغ 127% وزيادة كبيرة في أعداد العملاء منذ إطلاق "ڤولت لاينز" في العام 2018 وحتى نهاية العام 2022

تتوافق هذه الخطوة مع التزام "سويڤل" بتوفير خيارات نقل آمنة وبأسعار معقولة، وإطلاق العنان للفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية مع تقليل الانبعاثات

دبي: أعلنت "سويڤل هولدينغز كورب" (Swvl Holdings Corp) المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "SWVL"، المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائم على التكنولوجيا، اليوم، عن توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على "ڤولت لاينز" (Volt Lines)، وهي شركة متخصصة في التعامل بين الشركات (B2B)وخدمات النقل وتتخذ من تركيا مقراً رئيسياً لها. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها "سويڤل" عبر تملّكها حصصاً مسيطرة في "شوتل" (Shotl) و"فيابول" (Viapool)، وفي انتظار الاستحواذ على "دور تو دور" (door2door).

ويخضع إتمام هذه الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة والتي من المتوقع أن تكتمل في الربع الثاني من العام 2022.

تأسست "ڤولت لاينز" في العام 2018، وهي تتمتع بحضور قوي في المدن التركية الكبرى بما في ذلك إسطنبول والعاصمة أنقرة. وتوفر هذه الشركة لعملائها من الشركات بديلاً ذكياً وفعّالاً من حيث تكلفة النقل العام أو ركوب الباصات من خلال استخدام شبكة من الحافلات المشتركة الموجّهة بذكاء. وتسهّل "ڤولت لاينز" من خلال خيار الاشتراك الشهري، تنقلات منتظمة وموثوقة لموظفي أكثر من 110 شركة (بما في ذلك ’آي سي بي سي‘ و’مونديليز‘ و’أكسا للتأمين‘ و’بريللي‘ و’سي إم أيه-سي جي أم‘ و’متلايف‘ وغيرها الكثير)، وهو ما يزيد من إنتاجية جميع أصحاب المصلحة.

وبناء على هذا الاتفاق، سوف يواصل علي الحلبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"ڤولت لاينز" قيادة أعمال الشركة في تركيا في المستقبل.

وقال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سويڤل": "تشارك ’ڤولت لاينز‘ التزام ’سويڤل‘ بتوسيع الفرص وتقليل الانبعاثات من خلال توفير حلول التنقل القائمة على التطلعات المستقبلية. ونعمل من خلال هذا الاستحواذ على ترسيخ تواجدنا في أوروبا وتعزيز قاعدة عملاء شركتنا مباشرة والاستمرار في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالنمو. إننا نتطلع إلى الترحيب بفريق عمل ’ڤولت لاينز‘ في عائلة ’سويڤل‘ والعمل معاً من أجل تحقيق رؤيتنا المشتركة الرامية إلى إحداث ثورة في أنظمة النقل الجماعي في مختلف أنحاء العالم".

أبرز مزايا الصفقة:

سوف تعزز هذه الصفقة مع "ڤولت لاينز" مكانة "سويڤل" كمزوّد عالمي رائد لحلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا:

توفر هذه الصفقة مجموعة متكاملة من عروض خدمة النقل (TaaS)التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من تكلفة التنقل:

o توسع هذه الصفقة عروض "سويڤل" في التعامل بين الشركات (B2B)من خلال ربط الركاب بالسائقين من خلال أصحاب عملهم بهدف تطوير طرق مباشرة ذات أوقات مغادرة مرنة.

o تستقطب هذه الصفقة مجموعة متميّزة تضم أكثر من 110 شركات من العملاء، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات التي تعتمد على "ڤولت لاينز" من أجل توفير التنقل لآلاف الموظفين كل يوم.

o تتوقع "ڤولت لاينز" بناء مركز متخصص للتكنولوجيا والبحث والتطوير لدعم مراكز "سويڤل" العالمية الحالية في إسبانيا وألمانيا ومصر وباكستان.

تضيف هذه الصفقة سجلاً حافلاً بالنمو ونموذجاً قابلاً للتطوير بدرجة كبيرة:

o من المتوقع أن تحقق "ڤولت لاينز" نمواً سنوياً مركباً للإيرادات بنسبة 127% منذ إطلاقها في 2018 حتى نهاية العام 2022 وزيادة بنسبة 714% في العملاء منذ العام 2018 حتى نهاية العام 2021.

o تبيّن ثبات العملاء بمتوسط صافي احتفاظ بالدولار بنسبة 107% خلال الأشهر الستة الماضية.

o توفير فرصة لمسار واضح للتوسع في الأسواق المجاورة التي تتطلب أيضاً حلول النقل، بما في ذلك المدارس والمصانع.

• تتماشى مع مهمة "سويڤل" لتوفير حلول نقل آمنة وموثوقة ومعقولة التكلفة تقلل الانبعاثات والازدحام:

o تعزز التمكين الاقتصادي من خلال تسهيل وصول الموظفين إلى ما يحتاجون إليه عندما يحتاجون إلى ذلك.

o التزمت شركة "ڤولت لاينز" بتشغيل 100% من شبكتها بحافلات كهربائية تعمل بالطاقة المتجددة لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول العام 2030.

من جهته، قال علي الحلبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ڤولت لاينز": "عندما أطلقنا ’ڤولت لاينز‘ قبل أربع سنوات، شرعنا في تقديم تجربة عبور ثورية لجعل التنقل أكثر موثوقية وبأسعار معقولة في إسطنبول. ومن خلال البصمة العالمية لشركة ’سويڤل‘، منصة التكنولوجيا الرائدة التي أثبتت قدرتها على التوسع، نعتقد أنها الشريك المثالي لـ’ ڤولت لاينز‘ من أجل تسريع توسيع منصتنا. نحن واثقون من أن حلولنا سوف تسهم بشكل فعال في منصة ’سويڤل‘، وسوف نكون معاً قادرين على تقديم بدائل نقل متميّزة للركاب في جميع أنحاء العالم. نحن متحمّسون أيضاً لتوسيع نطاق مركز البحث والتطوير الخاص بنا في إسطنبول ليصبح مركزاً تكنولوجياً عالمياً، وهو ما يمنح ’سويڤل‘ سبلاً موثوقة لاستقطاب المواهب التي تتمتع بمؤهلات عالية في تركيا".

إلى ذلك، قال يوسف سالم، المدير المالي لـ"سويڤل": "إن الاستحواذ على ’ڤولت لاينز‘ يعزّز مكانة ’سويڤل‘ كشركة رائدة في توفير حلول التنقل، مع فرصة واضحة لتوسيع نطاق المنصة على مستوى العالم. إن ’ڤولت لاينز‘ تضم لائحة واسعة من العملاء متعددي الجنسيات، ومن هذا المنطلق، نحن متحمّسون لمواصلة تنمية العلاقات معهم، كما نوفر لهم حلول النقل التي يحتاجون إليها. إن هذا الاستحواذ يشكل خطوة حاسمة أخرى اتخذتها ’سويڤل‘ في إطار توسيع نطاق انتشارها وتنويع عروضنا على مستوى العالم. وكما هو الحال دائماً، نقوم بتقييم مجموعة من الفرص المُقنعة من أجل تعزيز مكانتنا كمزود رائد لحلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا".

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نبذة حول "سويڤل"

"سويڤل" هي شركة تقنية عالمية تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها توفر بديلاً شبه خاص لوسائل النقل العام للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة التنقل عبر وسائل النقل الخاصة البديلة بالكامل. وقامت الشركة بإنشاء نظام نقل جماعي مواز يوفر وسائل التنقل بين المدن وفي داخلها والتعامل بين الشركات (B2B) والأعمال الموجّهة للحكومات (B2G)في 10 مدن عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وتجعل "سويڤل" مسألة التنقل أكثر أماناً وكفاءة وأكثر صداقة للبيئة، مع ضمان إمكانية الوصول إلى تلك الخدمات وبأسعار معقولة للجميع. وبإمكان العملاء حجز رحلاتهم عبر تطبيق سهل الاستخدام مع خيارات دفع متنوعة، والوصول إلى حافلات الركاب والباصات الخاصة التي تتصف بالجودة العالية والتي تعمل وفق مسارات ومحطات وأوقات وأسعار ثابتة.

شارك في تأسيس "سويڤل" مصطفى قنديل الذي بدأ حياته المهنية في "روكيت إنترنت"، حيث أطلق منصة مبيعات السيارات Carmudi في الفلبين والتي سرعان ما أصبحت أكبر شركة إعلانات مبوبة للسيارات في البلاد في غضون ستة أشهر فقط. ومن ثم شغل مصطفى منصب رئيس العمليات في "روكيت إنترنت". وفي العام 2016، انضم قنديل إلى "كريم"، وهي أول شركة متخصصة في النقل في منطقة الشرق الأوسط. وأسهم قنديل في دعم توسع منصتها في أسواق جديدة متعددة.

للمزيد من المعلومات حول "سويڤل" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.swvl.com

نبذة حول "ڤولت لاينز"

تأسست "ڤولت لاينز" (Volt Lines) في العام 2018، وهي شركة تقدم خدمة نقل قائمة على الاشتراك لموظفي الشركات ذات التواجد القوي في إسطنبول والعاصمة التركية أنقرة. توفر الشركة لعملائها من الشركات بديلاً ذكياً وفعالاً من حيث التكلفة للنقل العام أو ركوب الباصات من خلال استخدام شبكة من الحافلات المشتركة الموجهة بذكاء. وتسهل "ڤولت لاينز" من خلال خيار الاشتراك الشهري، تنقلات منتظمة وموثوقة لموظفي أكثر من 110 شركات، وهو ما يزيد من الإنتاجية لجميع أصحاب المصلحة. أسس علي الحلبي شركة "ڤولت لاينز"، وهو سوف يواصل إدارة أعمالها في تركيا في المستقبل.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول "ڤولت لاينز"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.voltlines.com.