سوق أبوظبي للأوراق المالية يوقع اتفاقية مع بورصة آسيا الوسطى لتعزيز التعاون وتوسيع العلاقات الثنائية

يمهد توقيع الاتفاقية الطريق أمام بورصة آسيا الوسطى للانضمام رسميًا إلى منصة "تبادل" التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، لتكون بذلك العضو الخامس في المنصة عند تفعيل الاتفاقية، فإنها ستمكن المستثمرين من الوصول بسلاسة إلى السوقيين الماليين من خلال منصة تبادل، مما يعزز سهولة التداول وتوسيع فرص الاستثمار عبر الحدود.



أبوظبي: أعلن أبوظبي، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط، اليوم عن توقيع اتفاقية مع بورصة جمهورية طاجيكستان (بورصة آسيا الوسطى)، مما يمهد الطريق أمام انضمام البورصة إلى منصة "تبادل". ومن المقرر أن تنضم البورصة رسميًا إلى المنصة في وقت لاحق من العام المقبل. وبمجرد انضمامها، سوف يتمكن المستثمرون من التداول مباشرة في كلا السوقين من خلال الوسطاء المرخصين. وفي إطار هذه الاتفاقية، تصبح بورصة آسيا الوسطى العضو الخامس الذي يوقع للانضمام إلى منصة تبادل والتي تعد أول مركز للتداول الرقمي في المنطقة، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق.

أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة تبادل في يوليو 2022 لتوفير شبكة للتداول في الأسواق المالية الأعضاء، مما يوفر المزيد من الفرص للمستثمرين لتنمية وتنويع محافظهم، مع ضمان تقديم تجربة تداول أكثر سلاسة وفعالية.

ومع انضمام بورصة آسيا الوسطى إلى منصة تبادل الرقمية، إضافة إلى الأعضاء الآخرين وهم بورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية، سيتم توسيع نطاق وقدرات المنصة بشكل أكبر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبمناسبة توقيع الاتفاقية، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’تعكس شراكتنا مع بورصة آسيا الوسطى التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتعزيز التكامل بين الأسواق العالمية وترسيخ شراكات استراتيجية قائمة على المنفعة المتبادلة لدعم نمو الأسواق المالية. مثل جميع المشاركين في السوق المحلية والإقليمية، نتطلع إلى تفعيل مشاركة البورصة على منصة تبادل في عام 2024. وباعتباره مركزًا جاذبًا للاستثمارات، يسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية جاهدًا لتوفير المزيد من فرص التداول المبتكرة وتعزيز الاتصال خلال شراكاته مع الأسواق المالية الرائدة من جميع أنحاء العالم.‘‘

من جانبها، قالت أوميدا راكمانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة آسيا الوسطى: ’’يسعدنا أن تكون هذه الاتفاقية بين سوقينا الماليين بمثابة جسر موثوق بين أسواقنا المالية. ونظرًا للمصداقية والمستوى العالي من التطور الذي يتمتع به سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة تبادل، نود استكشاف الفرص المتعلقة بتقنيات التداول المبتكرة والمعاملات عبر الحدود وتعزيز التعاون في حلول ما بعد التداول. ومن خلال هذه الفرصة، نود أن ندعو المستثمرين للاستثمار في الصناعات سريعة النمو في طاجيكستان.‘‘

منصة تبادل متاحة للمستثمرين الذين سجلوا مع الوسطاء المحليين المؤهلين، بشرط أن يستوفوا جميع المتطلبات التي حددتها أسواقهم المالية المحلية. وسيتم تداول الأوراق المالية عبر منصة "تبادل" بالعملة المحلية للسوق المالي المعني، وفي بعض الحالات بالعملة المحددة للأصول المتداولة، مع عدم وجود حد أدنى للمبلغ المطلوب لأوامر التداول.

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae