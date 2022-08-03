بهدف استقطاب جيل جديد من المتداولين والمستثمرين

أكثر من 30 مليون مستخدم عالمي لمنصة "تريدينج فيو" سيتمكنون من الوصول إلى بيانات السوق

أبوظبي: وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية جديدة لمشاركة البيانات مع منصة "تريدينج فيو" (TradingView)، بوابة المعلومات المالية الرائدة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وذلك بهدف استقطاب جيل جديد من المتداولين والمستثمرين العالميين إلى السوق.

وفي إطار الاتفاقية، باتت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية متوفرة مباشرة على منصة "تريدينج فيو" ويمكن لقاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من مستخدمي المنصة الوصول إليها بسرعة وسهولة حيث تدعم المنصة أكثر من 18 لغة من بينها اللغة العربية.

تقدم تريدنج فيو معلومات و أخبار و تحليلات مالية وأدوات متطورة للمتداولين تمكنهم من إتخاذ قرارات تداول مدروسة بناءاً على الاتجاهات والمؤشرات الخاصة بالأسواق. ولديها قاعدة متنامية من المتداولين الاجتماعيين، حيث يبلغ إجمالي عدد مستخدميها أكثر من 30 مليون مستخدم شهرياً ولديها أكثر من مليون مشترك في خدماتها المدفوعة في جميع أنحاء العالم.

وفي هذه المناسبة، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسعدنا التعاون مع منصة ’تريدينج فيو‘ العالمية من أجل إتاحة بيانات السوق عبر قنوات جديدة ليتمكن عددٌ أكبر من المتداولين والمهتمين بالأسواق المالية من متابعتها. تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجيتنا الطموحة ’ADX One‘ والتي من ضمن أهدافها الاستثمار في تعزيز إمكاناتنا الرائدة وتحولنا التكنولوجي لضمان توفير ربط سلس بين المستثمرين والشركات ضمن بيئة تداول حيوية. ومن شأن شراكات كهذه دعم تحقيق هدفنا بمواصلة زيادة القيمة السوقية وتعزيز مستويات السيولة بشكل كبير، بالاضافة إلى تنويع قاعدة المستثمرين".

من جانبه، قال دينيس جلوبا، الرئيس التنفيذي لتريدينج فيو: "يتمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية بسمعة قوية ومكانة رائدة، فهو ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط ويشهد نمواً وتطوراً متواصلاً بوتيرة متسارعة. ستمكننا الاتفاقية الجديدة التي أبرمناها مع السوق من إتاحة بياناته ومعلوماته في متناول قاعدة أوسع من الجمهور وتحسين الوصول إليها وتوافرها في مجتمع التداول العالمي، وذلك بالاستفادة مما تتمتع به منصة ’تريدينج فيو‘ من شعبية وانتشار كبيرين وقاعدة متنامية من المستخدمين المتابعين للأسواق والمستثمرين الأفراد النشطين على المنصة".

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أطلق مؤخراً العديد من المبادرات الجديدة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز مستويات سيولته، ومن أبرزها طرح سوقٍ للمشتقات المالية في الربع الأخير من عام 2021، وإطلاق مؤشر "فاداكس 15" المرجعي الجديد في مارس من العام الجاري بعد إبرامه اتفاقية تعاون مع شركة "فوتسي راسل" لتطوير مؤشرات ذات علامة تجارية مشتركة، بجانب إطلاق العقود المستقبلية لمؤشر "فاداكس 15" في يونيو 2022، كأول عقود مستقبلية للمؤشر تتوفر على منصة المشتقات المالية التابعة للسوق.

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