أبوظبي: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه قد قام بإتخاذ عدد من الاجراءات التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى السوق من قبل المستثمرين المسجلين في الأسواق المالية الإماراتية الأخرى.

تنطبق مبادرة السوق على المستثمرين الذين لديهم أرقام مستثمرين صادرة عن الأسواق المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع.

و تعزز هذه الخطوة التي اتخذها السوق المزيد من المشاركة في أسواق رأس المال في الدولة، حيث أنها تتيح للمستثمرين الذين يحملون رقم مستثمر وطني (NIN) صادر عن أي من الأسواق المالية الأخرى في الدولة تداول الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تسجيل طلب بذلك.

تتطلب عملية التسجيل المبسطة المصادقة على رقم المستثمر الحالي من قبل أي من شركات الوساطة المعتمدة من السوق. أما في حالة الشركات أو المؤسسات، فإنه يجب على المستثمر تقديم عقد التأسيس إلى جانب قائمة بالمفوضين بالتوقيع.

هذا و يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد اتخذ عدة خطوات خلال العام الماضي لتعزيز الوصول إلى فرص الاستثمار المتاحة في السوق، بما في ذلك خفض عمولات التداول وتمديد ساعات التداول.

و قد شهد السوق، الذي وسع قائمة أدواته الاستثمارية لتشمل صناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات أيضاً، زيادة قوية في السيولة، حيث تضاعفت قيم التداول في الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي. كما ارتفعت القيمة السوقية بشكل كبير لتقترب من حاجز 2 تريليون درهم إماراتي، و يأتي ذلك الأداء القوي مدفوعاً بسلسلة من عمليات الإدراج في السوق الرئيسي و أيضاً سوق نمو.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة(ADQ) "، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

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عبدالرحمن الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

محمول: 9733 668 (50) +971

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محمود قاسم

مساعد

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