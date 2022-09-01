المؤشر الجديد (فادجمي) سيمكّن المستثمرين من تتبع أداء "سوق نمو" بشكل أفضل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : في إطار شراكتهما الاستراتيجية لتطوير مؤشرات مشتركة تحمل اسميهما، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة "فوتسي راسل" للمؤشرات العالمية عن تطوير مؤشر فوتسي سوق أبوظبي – سوق نمو (فادجمي) وهو مؤشر مرجعي جديد مخصص لرصد أداء "سوق نمو"، منصة السوق الثاني التي تم إطلاقها بهوية تجارية جديدة مؤخراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويُعرف المؤشر الجديد الذي تم إطلاقه اليوم تحت اسم فادجمي، ليشمل الشركات المؤهلة المدرجة في سوق نمو، ويتيح للمستثمرين إمكانية تتبع أداء "سوق نمو" الذي يضم مجموعة واسعة من الشركات المتنامية التي بدأت رحلتها في الأسواق المالية.

ويأتي إطلاق المؤشر الجديد فادجمي في إطار الشراكة الناجحة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة "فوتسي راسل" للمؤشرات العالمية، والتي أثمرت عن إطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فاداكس 15) في شهر مارس، وهو مؤشر مرجعي يضم الشركات الخمسة عشرة الأكبر والأكثر سيولة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع إطلاق المزيد من المؤشرات ذات العلامة التجارية المشتركة ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال الأشهر القادمة.

تم الكشف عن "سوق نمو" في وقت سابق من هذا العام باعتباره الهوية التجارية الجديدة لمنصة "السوق الثاني"، وهو منصة تداول أساسية تربط المستثمرين بالشركات الخاصة في قطاعات متنوعة مثل الرياضة والنقل وتجارة الجملة والرعاية الصحية.

وتعد الشراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة "فوتسي راسل" للمؤشرات العالمية الأولى من نوعها في المنطقة، وتأتي ضمن استراتيجية السوق الطموحة لتزويد مستثمريه بمؤشرات مرجعية عالمية المستوى، إلى جانب توسيع نطاق الحلول والخدمات والمنتجات التي يقدمها ومن بينها طرح سوق المشتقات المالية والعقود المستقبلية للأسهم المفردة خلال الربع الأخير من العام 2021 والعقود المستقبلية لمؤشر فاداكس 15 في يونيو من هذا العام.

وفي هذه المناسبة، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يعكس إطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي – سوق نمو (فادجمي) التزامنا بتزويد المستثمرين في السوق بمؤشرات مرجعية جديدة تتوافق مع أرقى المعايير العالمية خاصةً مع تزايد أعداد المستثمرين العالميين المسجلين في السوق. سيسمح المؤشر الجديد للمستثمرين بتتبع الفرص العديدة في سوق نمو واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تمكنهم من إدارة محافظهم الاستثمارية بشكل أفضل. هذا وتشكل شراكتنا مع فوتسي راسل إحدى الركائز المهمة لاستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز السيولة ودعم نمو القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالاضافة إلى تنويع قاعدة المستثمرين".

من جانبه، قال آرني ستال، الرئيس التنفيذي لشركة فوتسي راسل: "يشكل إطلاق مؤشر ’فوتسي سوق أبوظبي - سوق نمو إنجازاً مهماً جديداً لشراكتنا الاستراتيجية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية التي توظف خبرات فوتسي راسل العالمية الواسعة لتوفير أفضل مؤشرات الأسهم المرجعية لأحد أسرع الأسواق المالية نمواً في المنطقة".

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

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ALKhateebA@adx.ae

مجموعة برنزويك

محمود قاسم

مساعد

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