خطوات جادة وفاعلة لاستكشاف فرص النمو وتعزيز التعاون الثنائي في القضايا الرئيسية والاهتمامات المشتركة

أبوظبي: استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الجاري وفداً رفيع المستوى من بورصة البحرين، حيث ناقش كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا السوقين جُملةً من الموضوعات ضمن سلسلة من اللقاءات في إطار الشراكة الاستراتيجية المبرمة بينهما، للمضي قدماً نحو تعزيز سُبل التعاون المشترك.

وخلال هذه الزيارة، اتخذ السوقان الماليّان خطوات جادة نحو تنفيذ أهداف الاتفاقية المُبرمة بينهما والتي تم الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدف استكشاف أوجه وفرص النمو وتعزيز سيولة السوقين و الترويج للمنتجات والخدمات المبتكرة.

وفي هذه المناسبة، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة: "تُحرز بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية تقدماً رائعاً عبر سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي ستدعم بدورها نمو وتنويع مصادر الاقتصاد الإقليمي. ونطمح إلى ترسيخ أسس أسواق رؤوس الأموال في المنطقة لتواصل مساهمتها النوعية في دعم تطوّر المشهد المؤسسي الحيوي والمتنامي، بجانب تمكين المستثمرين من الوصول السلس إلى مجموعة واسعة من الفرص للمشاركة في مسيرة النمو. وسوف نكشف عن هذه المبادرات خلال وقت لاحق من العام الجاري".

ومن جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "تكتسب هذه الشراكة الاستراتيجية المُبرمة بين السوقين أهمية كبيرة نظراً إلى دورها المحوري في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية الممتدة بين الإمارات ومملكة البحرين، كما أنها ستبرز المكاسب الكبيرة التي يمكن أن تحققها جهود تطوير أسواق رأس المال في دفع عجلة النمو الإقليمي. ويحرز كلا السوقين الماليّين تقدماً كبيراً في تنفيذ خطة عملية مشتركة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدةً من الفرص الواعدة أمام المُصدرين والمستثمرين القادمين من المنطقة وجميع أنحاء العالم. ونأمل أن تكون هذه الشراكة نموذجاً يُحتذى به في بناء العلاقات مع الأسواق المالية في المنطقة خلال السنوات القادمة".

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