أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية في أكتوبر 2021، والتي أسفرت عن انضمام البورصة إلى منصة تبادل، أعلن الطرفان عن تنفيذ رابط مباشر بين مركزي إيداع الأوراق المالية في سوقيهما الماليين.

وتأتي هذه المبادرة مكمّلة للربط القائم بين السوقين عبر منصة تبادل، كما تعكس هذه الخطوة تنامي الشراكة بين سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تسهيل التداول عبر الحدود، وتعزيز البنية التحتية للأسواق، وتوسيع نطاق فرص الاستثمار أمام المستثمرين والمُصدِرين على حد سواء. ويدعم الوصول السلس بين السوقين جهودهما نحو تعزيز السيولة وتطوير تكامل أكبر لأسواق المال الإقليمية.

وقالت أسيل موكازانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية: "يسعدنا ترسيخ أسس التعاون الذي سيحقق فوائد ملموسة للمشاركين في السوق من كلا الجانبين. ومن خلال تعزيز الترابط وبناء قنوات تداول أكثر كفاءة، فإننا نُنشئ مساراً لتدفقات استثمارية أعمق عبر الحدود."

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "إن إنشاء رابط مباشر مع بورصة أستانا الدولية يُعد خطوة مهمة نحو جعل أسواق المال أكثر انفتاحاً وترابطاً. وارتكازاً على نجاح منصة تبادل وتوسيع قاعدة شراكاتنا الدولية، فإن هذه المبادرة تعزز التكامل عبر الحدود، وتقوي منظومة ما بعد التداول، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار أمام المشاركين الإقليميين والعالميين. ويأتي توجهنا نحو تنفيذ مثل هذه المبادرات الاستراتيجية، في إطار التزامنا كسوق مبتكر وديناميكي وشفاف في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد."

وتؤكد هذه الخطوة الالتزام المشترك لكل من بورصة أستانا الدولية وسوق أبوظبي للأوراق المالية بدفع عجلة الابتكار، وبناء بنية تحتية أقوى للأسواق، ودعم التنمية طويلة الأجل لأسواق المال في المنطقة.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

