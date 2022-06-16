أبوظبي: وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك المارية المحلي ، أول بنك رقمي في الإمارات العربية المتحدة، اليوم اتفاقية لتسهيل المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية التي يشهدها السوق و أتمتة عملية الحصول على رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء البنك من الحصول على رقم مستثمر في السوق بشكل رقمي، والاشتراك في عمليات الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تطبيق الهواتف المحمولة والقنوات الرقمية التابعة للبنك. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب المبادرات التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً لتشجيع المشاركة في أسواق الأوراق المالية، بما في ذلك مبادرته لتسهيل الوصول إلى السوق من قبل المستثمرين المسجلين في الأسواق المالية الإماراتية الأخرى، وتحديث منصة "سهمي" الرقمية.

وفي إطار تعليقه على الاتفاقية، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "تدعم شراكتنا الاستراتيجية مع بنك المارية المحلي أهدافنا في التركيز على خدمة العملاء وتعزيز سيولة السوق. ومع الكم الكبير من الاكتتابات العامة المرتقبة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تساهم الخدمة الجديدة التي يوفرها السوق للبنك في أتمتة الحصول على رقم مستثمر والمشاركة في عمليات الإدراج. ونتطلع إلى استكشاف المزيد من فرص الشراكة مع المؤسسات العاملة في الإمارات لتسهيل وصول المستثمرين ومشاركتهم في الاكتتابات العامة الأولية التي يشهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية".

من جانبه، أشاد السيّد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، بالجهود الرائعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم الخدمات المصرفية الرقمية وأعرب عن جزيل شكره وامتنانه قائلاً: "نقدّم أسمى آيات الشكر والتقدير لسوق أبوظبي للأوراق المالية على جهودهم المثمرة والداعمة لنا لتقديم أفضل الحلول الرقمية في المجالين المصرفي والاستثماري، وذلك في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي بالإضافة الى تحقيق رفاهية وسعادة أفراد المجتمع، حيث قمنا من خلال التعاون المشترك مع سوق أبوظبي للأوراق المالية بتمكين العملاء البالغين وأولادهم القُصّر من الحصول على رقم مستثمر والمشاركة في فرص

استثمارية مميزة من خلال تطبيق البنك(Mbank UAE) مباشرة وذلك دون الحاجة لتقديم معاملات ورقية أو زيارة البنك أو سوق أبوظبي للأوراق المالية ، نتطلع قدماً لتعزيز هذا التعاون وتقديم مزيد من الخدمات المبتكرة والريادية في التحول المصرفي الرقمي لتوفير خدمات أكثر سلاسة ودعم الازدهار الاقتصادي".

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد بادر العام الماضي إلى توسيع عروض منتجاته لتشمل صناديق المؤشرات المتداولة، والمشتقات المالية، واعتماد إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs). وحقق السوق إنجازاً تاريخياً بوصول قيمته السوقية إلى 2 تريليون درهم مدفوعةً بموجة الاكتتابات العامة وعمليات الإدراج، وزيادة الطلب من المستثمرين الدوليين.

#بياناتحكومية



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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

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عبدالرحمن الخطيب

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مساعد

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