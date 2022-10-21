احتفالاً بهذه المناسبة، قام سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي بجولة في مجتمع أعمال المركز المالي الدولي، سوق أبوظبي العالمي ، والتقى العديد من المؤسسات والمسؤولين في مجتمع السوق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أحيا سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات ، الذكرى السنوية السابعة لتأسيسه ، والتي نظمها السوق للاحتفاء بمجتمعه. وبهذه المناسبة، قام سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي بجولة تفقدية في حول المركز المالي الدولي، سوق أبوظبي العالمي التقى خلالها المؤسسات المحلية والدولية التي تعمل ضمن نطاق سلطة السوق. وتم خلال تلك اللقاءات مناقشة آخر مستجدات نمو وتطور مجتمع الأعمال في السوق والإطلاع على خططهم المستقبلية للنمو والتوسع في المنطقة والمساهمة في توفير المزيد من فرص وإمكانات النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

وبدأ سعادته الجولة، بزيارة إلى أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، حيث التقى طلبة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين في "برنامج التطوير الوطني"، وأجرى حوار حول جهود التوطين في القطاع الخاص. كما تضمنت الجولة زيارة ل Hub71 المنظومة العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي والذي تتخذ من مركز أبوظبي العالمي مقراً لها، واطلع على عرض تقديمي للمجموعة الثانية من برنامج الحوافز لدى Hub71 والذي يتضمن 16 شركة ناشئة جمعت أكثر من 67 مليون دولار، كما التقى مع "بورصة أبوظبي انتركونتننتال للعقود الآجلة" "إيفاد"، (IFAD)، ، كذلك ناقش سعادته عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع إدارة الأصول مع مجموعة من مدراء الأصول لدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والعاملة في سوق أبوظبي العالمي. كما قام سعادته بجولة في مساحات العمل المشتركة في "كلاود سبيس" Cloud Space التي تم إنشاؤها حديثًا، والتي تتضمن مجموعة متطورة من المكاتب والقاعات وغرف الاجتماعات وغيرها من المرافق ومواقع العمل المشترك.

وتم خلال هذه الجولة تنظيم مأدبة غداء خاصة لقيادات وممثلي المؤسسات المالية الكبرى الموجودة في سوق أبوظبي العالمي. واختتم الزعابي جولته بالمشاركة في حفل تدشين مكاتب بنك BCP الدولي (موريشيوس)، المؤسسة المصرفية الرائدة في المغرب وسادس أكبر البنوك الأفريقية من حيث حجم حقوق المساهمين، والمنضم حديثًا إلى قائمة المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في سوق أبوظبي العالمي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "عندما نعود بالذاكرة إلى السنوات السابقة ونحن نحتفل بالذكرى السابعة لانطلاقة السوق، نرى بوضوح ما حققه سوق أبوظبي العالمي من تقدم من خلال ترسيخ مكانته الدولية كمركز استثماري وتجاري عالمي، ونحن حريصون على مواصلة هذا التطور وفق استراتيجية سوق أبوظبي العالمي القائمة على تطوير القطاعات المختلفة التي تشكل محور نشاط السوق في المجال المصرفي والمالي. وقد تم فعليًا تحقيق جزء كبير من هذا التقدم من خلال تعزيز الثقة التي أرسى قواعدها مجتمعالأعمال، وكذلك القيمة التي تقدمها أبوظبي وقادتها لتسخير كل إمكانيات النمو والتحول الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات."

وأضاف الزعابي: "تعكس سرعة سوق أبوظبي العالمي في تحقيق أهدافه الاستراتيجيته، التزامه بتعزيز جهود الابتكار المحلي في كل من قطاعي التمويل التقليدي والمبتكر عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والأنشطة المالية، ومن بينها الأصول الافتراضية والتقنيات الخضراء وتقنيات الرعاية الصحية وتقنيات الأمن الإلكتروني. إن هذا الزخم الاستراتيجي الكبير، لن يعزز قدرتنا وحسب على إيجاد وتوسيع فرص نمو الأعمال، وتبني أنشطة السوق المحلية والوصول إلى المواهب، ولكنه أيضًا سيعمل على تعزيز مستقبل سوق أبوظبي العالمي وقدرته على مواصلة توفير فرص اقتصادية مبتكرة من خلال تطوير منظومته الشاملة للأعمال والتي ستوفر وجهة عالمية ومفضلة لدى المستثمرين."

وقد تمكن سوق أبوظبي العالمي في غضون سبع سنوات فقط من تحقيق نمو كبير واكتسب اهتمام المجتمع المالي الإقليمي والعالمي، وأصبح الوجهة المفضلة للشركات المحلية والعالمية.

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