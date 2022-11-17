أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن إبرام اتفاقية شراكة مع "راك سبيس للتكنولوجيا" المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز (RXT)، بهدف التعاون في عدد من المبادرات التقنية الاستراتيجية.

وباعتبارها مزوداً عالمياً رائداً في مجالات الحلول التقنية الشاملة القائمة على السحابات المتعددة والاستشارات التقنية والخدمات المدارة، ستوفر شركة "راك سبيس للتكنولوجيا" دعماً غير محدود لسوق أبوظبي العالمي في رحلة تحوله الرقمي بالاستفادة من برمجيات الحوسبة السحابية لتطوير منصة بيانات شاملة للأعمال، الأمر الذي سيتيح للسوق خفض التكاليف بالإضافة إلى تسريع عمليات تكنولوجيا المعلومات وامتلاك تقنيات حديثة وآمنة تعزز قدراته على توفير خدمات محسنّة للأعمال. ومن المتوقع أن تسهم مبادرة منصة البيانات الموحدة التابعة لسوق أبوظبي العالمي في تطوير وحدة تخزين مركزية لجميع بيانات الشركات، ما يوفر رؤى أكثر وضوحاً للأعمال، ويخوّل تحسين اتخاذ القرارات عالية الكفاءة، فضلاً عن إرساء الأسس لتعميم نماذج التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قال عبدالله القبيسي، مدير قسم الخدمات التكنولوجية في سوق أبوظبي العالمي: "بصفته مركزاً مالياً دولياً رائداً، فإن سوق أبوظبي العالمي ملتزم بدعم المبادرات والاستراتيجيات الابتكارية وحفز مسيرة النمو الاقتصادي التحويلية على امتداد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام. لقد شهدنا على مدار السنوات السبع الماضية نمواً هائلاً، ونحن على يقين بأن التحول إلى المنصات السحابية والبيانية سيساعدنا في الحفاظ على هذا الزخم بالإضافة إلى ترسيخ مكانة السوق وضمان جاهزيته المستقبلية. كما نثق بأن شركة ’راك سبيس للتكنولوجيا‘ تعتبر الشريك المثالي لدعم رحلة تحولنا للاعتماد على السحابة، لاسيما وأنها تمتلك خبرات واسعة في مجالات الخدمات السحابية وتربطها علاقات وطيدة بكبرى المنظومات السحابية الفائقة".

بدوره، قال ﺟﻮرج بافليشين، مدير عام شركة "راك سبيس للتكنولوجيا" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل اختيار سوق أبوظبي العالمي لنا في ’راك سبيس للتكنولوجيا‘ كشريك تقني مصدر فخر كبير لنا، لا سيما وأننا سنتمكن من دعم رحلة السوق الطموحة في الحفاظ على زخم النمو والتحول إلى تبني تقنيات أكثر كفاءة وبالتالي المساهمة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي في المنطقة برمتها. كما ونفخر بمضي عدد متزايد من المؤسسات التي تتبنى استراتيجيات تركز على المستقبل، على غرار سوق أبوظبي العالمي، قدماً في الاستفادة من الإمكانات الهائلة للسحابة والتحليلات لتحقيق أهداف أعمالها الأوسع والارتقاء بقدراتها التنافسية".

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