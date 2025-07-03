أكّد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل حرص مملكة البحرين على مواصلة الاستثمار في أبناء الوطن العاملين في كافة القطاعات خاصةً الحيوية منها عبر إطلاق مختلف المبادرات النوعية الرامية إلى التميز في الأداء والإنجاز بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ووفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم، معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، والسيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"وعددٍ من المسؤولين.

وخلال اللقاء، أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على أهمية تعزيز جهود تطوير القطاع الصحي ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة بما يسهم في تعزيز جودة خدماته العلاجية واستدامتها باعتباره أحد القطاعات الحيوية، وفي هذا الصدد، وجّه سموّه بإطلاق حزمة جديدة من المبادرات والبرامج الرامية لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، بالتعاون والشراكة بين صندوق العمل والمجلس الأعلى للصحة، وذلك من خلال تقديم الدعم لـ 750 بحرينيًا في القطاع الصحي من الأطباء والممرضين.

وقال سموه إن دعم الكوادر الوطنية أولوية مستمرة يتم من أجل تحقيقها مواصلة العمل على خلق الفرص التدريبية والوظيفية أمام أبناء الوطن لضمان تطورهم الوظيفي ليكونوا دائماً الخيار الأفضل والأول في سوق العمل بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ويعود بالخير والرفعة على مملكة البحرين.

من جهته، ثمّن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى الاهتمام المستمر الذي تحظى به المنظومة الصحية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيداً بما يوليه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة من حرصٍ واهتمام بتقديم مختلف أوجه الدعم الذي يسهم في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الصحي، وذلك تماشيًا مع جهود المجلس في تهيئة البيئة الملائمة للرعاية الصحية، وتشجيع الابتكار، وبناء الاستراتيجيات اللازمة لتطوير القطاع الصحي وذلك عبر تعزيز كفاءة الخدمات واستدامة الموارد الصحية.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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