دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت سلطة دبي للخدمات المالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والبورصة ببنجلاديش، وذلك بهدف تعزيز الحوار المفتوح وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهتين لتنفيذ التزاماتهما التنظيمية.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، والبروفيسور شبلي ربيع الإسلام، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة في دبي بتاريخ 28 أكتوبر 2022.

تضع مذكرة التفاهم إطارًا لتعزيز التعاون عبر الحدود بين الجهتين بشأن إجراءات الرقابة والتنفيذ والإنفاذ. بموجب بنود المذكرة، ستعمل كل من سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والبورصة ببنجلاديش على تسهيل عملية تبادل المعلومات والمعرفة بين الطرفين في المسائل المتعلقة بأفضل ممارسات التنظيم والرقابة والترخيص في الأسواق المالية. كما ستعمل الجهتان عن كثب على مناقشة الأمور المتعلقة بمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بين الكيانات الخاضعة للإشراف وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشركات.

وبهذه المناسبة قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "سيسهم هذا التعاون بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والبورصة في بنجلاديش في مجالي الرقابة والتنظيم على تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق، وسهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في مناطق الاختصاص لكلا الطرفين. ونحن على أتم الثقة أن هذا بدوره سيشجع الشركات المسجلة على رفع معايير التعامل العادل وسيدفع عجلة التنمية الاقتصادية ".

من جانبه قال البروفيسور شبلي ربيع الإسلام، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة في بنجلاديش: "نحن سعداء بأنه بعد خمسين عامًا من الاستقلال وعلاقات الصداقة التي جمعت البلدين، ستدخل سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والبورصة في بنجلاديش علاقة ترتكز على التعاون والمساعدة والدراسات البحثية، من بين عوامل أخرى. وأضاف: سيؤدي هذا التعاون إلى التطور المستقبلي لأسواق رأس المال في كلا البلدين. ‘إن توقيع مذكرة التفاهم هذه هو بمثابة يوم مميز للعديد من الأسباب، ونأمل أن يعود هذا التعاون بالفائدة على الجميع في البلدين."

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نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.

تم تعيين إيان جونستون في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2022، بعد أن شغل هذا المنصب سابقاً بين عامي 2012 و2018. وتولى جونستون، الذي هو في الأصل محامٍ، العديد من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص، بما فيها الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستئمان الكبرى في أستراليا. وأمضى جونستون النصف الثاني من مسيرته المهنية في مجال التنظيم، وانضم إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بمنصب المدير التنفيذي لتنظيم الخدمات المالية، وتولى منصب مستشار خاص في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. كما قدم المشورة والاستشارات لعدد من الجهات التنظيمية المالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.