دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية عن إطلاق تحديثات هامة على لوائحها التسويقية بهدف تعزيز الإطار التنظيمي لمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دبي. كما طرحت السلطة وثيقة إرشادات تسويقية شاملة لتوفير إطار عمل واضح وقابل للتنفيذ لمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية الذين يشاركون في مختلف الأنشطة التسويقية في المنطقة. وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2024.

صُممت اللوائح التسويقية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2024 لتعزيز نزاهة ممارسات التسويق وشفافيتها في قطاع الأصول الافتراضية في دبي. وتركز اللوائح المحدّثة بشكل كبير على دقة الاتصالات التسويقية وتجنب المعلومات المضللة وحماية مصالح المستهلكين. وتنطبق هذه اللوائح على جميع الكيانات العاملة في قطاع تسويق الأصول الافتراضية أو الأنشطة ذات الصلة، بغض النظر عن حالة ترخيصها لدى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

وإدراكاً منها لأهمية وجود إرشادات واضحة ومتسقة لأنشطة التسويق، أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وثيقة إرشادات تسويقية جديدة ستكون بمثابة مرجع أساسي لمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية. توفر هذه الوثيقة توجيهات تفصيلية ودليلاً بأفضل الممارسات لمساعدة مقدمي الخدمات الراغبين في إجراء أنشطة تسويقية تتوافق مع اللوائح المعمول بها في دبي، مما يمكّنهم من العمل بثقة في ظلّ هذا المشهد التنظيمي. وتغطي الإرشادات مجموعة من الموضوعات، بما فيها الاستخدام المناسب للّغة في المواد التسويقية، ومتطلبات الإفصاح، والاعتبارات الأخلاقية التي يجب أن تشكل أساس جميع الممارسات التسويقية.

وفي هذا الصدد، علّق ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية قائلاً: "بصفتها أول جهة تنظيمية مستقلة للأصول الافتراضية في العالم، تلتزم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بخلق بيئة تنظيمية تجمع بين حماية المستهلك وحفز النمو والابتكار في قطاع الأصول الافتراضية. وتعكس لوائحنا التسويقية المحدّثة والوثيقة الإرشادية الصادرة حديثاً التزامنا الراسخ بالحفاظ على مكانة دبي كمركز عالمي رائد بمجال التمويل الرقمي. ومن خلال توفير إرشادات واضحة قابلة للتنفيذ، نهدف إلى مساعدة مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية على تقديم خدماتهم بمسؤولية، مع ضمان تعزيز مستويات الثقة والشفافية في السوق".

لمزيد من المعلومات حول اللوائح التسويقية المحدّثة وللوصول إلى وثيقة الإرشادات التسويقية الجديدة، يرجى زيارة www.vara.ae.

نبذة عن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA):

تأسست سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في مارس من العام 2022 بموجب القانون رقم 4 لعام 2022، وهي الجهة المختصة المسؤولة عن تنظيم أنشطة الأصول الافتراضية والإشراف والرقابة عليها في جميع المناطق ضمن إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التنمية الخاصة والمناطق الحرة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

وتؤدّي سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية دوراً مركزياً في إنشاء إطار قانوني متطور في دبي لحماية المستثمرين ووضع المعايير الدولية لحوكمة قطاع الأصول الافتراضية مع دعم رؤية الاقتصاد بلا حدود.

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