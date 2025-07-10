يهدف تطبيق رقم تعريف البدن (HIN) إلى تعزيز السلامة البحرية ورفع كفاءة العمليات بما يتماشى مع المعايير الدولية وتوجهات دبي الاستراتيجية

في إطار التزامها المستمر بتعزيز السلامة البحرية وضمان أعلى معايير التنظيم والشفافية في قطاع الوسائل البحرية، تهيب سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة جميع المعنيين من مُصنّعين، ومُلّاك، ومشغّلين، ومستوردين للوسائل البحرية، ضرورة الالتزام بإدراج وإبراز رقم تعريف البدن (HIN) عند إنجاز معاملات تسجيل وترخيص وتجديد الوسائل البحرية في إمارة دبي.

وأوضحت سلطة دبي البحرية أن هذا التذكير يأتي في سياق سعي السلطة إلى توحيد الإجراءات وتعزيز الالتزام بالضوابط الفنية والتنظيمية المعتمدة، بما يعكس التوجه الاستراتيجي للإمارة نحو ترسيخ بيئة بحرية أكثر أماناً وكفاءة، كما يتماشى ذلك مع أحكام القرار الإداري رقم (2) لسنة 2024 بشأن الفحص الفني للوسائل البحرية في إمارة دبي، الذي يمثل الإطار التنظيمي لاعتماد نتائج الفحص الفني وإصدار الشهادات ذات الصلة.

وأكدت السلطة أن رقم تعريف البدن (HIN) يعتبر معياراً دولياً معتمداً لتعزيز موثوقية البيانات الفنية للوسائل البحرية وتتبع هويتها التشغيلية والتصنيعية، كما تدعو سلطة دبي البحرية جميع الجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع التعليمات التنظيمية الصادرة لهذا الشأن لما لها من دور حيوي في تعزيز أداء المنظومة البحرية وضمان سلامة الأفراد والممتلكات ضمن المياه الإقليمية للإمارة.

وأفادت السلطة أن رقم تعريف البدن يحتوي على تسلسل من الحروف والأرقام يُثبت بشكل دائم في مكان واضح وسهل الوصول على بدن الوسيلة البحرية، بما يتيح التحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية وسجلات الفحص والتراخيص المرتبطة بها، مؤكداً على عدم استيفاء رقم تعريف البدن الصحيح والمعتمد قد يؤدي إلى رفض تسجيل الوسيلة البحرية أو تأخير معاملاتها الفنية والإدارية، بما يشمل إجراءات الفحص الفني لتسجيل أو تجديد التراخيص.

وأوضحت يجب التأكد من تثبيت رقم تعريف البدن بشكل واضح ودائم وفق المواصفات المعتمدة.، مع ضرورة مطابقة الرقم مع الوثائق الرسمية المقدمة عبر النظام الإلكتروني للسلطة.

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