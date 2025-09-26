كولومبو,سريلانكا: أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المشروعات الخيرية المُنفذة في جمهورية سريلانكا تمثل ثمرة مباركة للتعاون بين هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجمعية الشارقة الخيرية، وتجسد نهج الإمارة في تعزيز القيم الإنسانية النبيلة، مشيراً سموه، إلى أن هذه الجهود تأتي امتداداً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يوصي دائماً بمد يد العون للمحتاجين والمساهمة في توفير الحياة الكريمة للإنسان في أي مكان.

جاء ذلك، خلال وضع سموه لحجر أساس قرية "الريح المرسلة"، وتدشينه العيادة الطبية المتنقلة في منطقة بوتالام السريلانكية، والتي ستُبنى بدعم من برنامج "الريح المرسلة" التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، معرباً سموه، عن بالغ شكره وتقديره لكل الجهات المساهمة والأفراد الذين يُسهمون في الأعمال الإنسانية، مؤكداً أن تكاتف الجهود يعكس صورة مشرقة لدولة الإمارات والشارقة في نشر الخير وتعزيز التضامن الإنساني عبر العالم.

كما ثمن سموه، مساهمة المجتمع والمتبرعين في البرنامج، الذي أصبح رافداً مهماً لمساعدة المحتاجين، مؤكداً أن العمل الإنساني سيبقى ركيزة أساسية في نهج الإمارة ورسالتها للعالم.

من جانبه، أكد سعادة محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن تدشين مشروعات خيرية في سريلانكا يأتي ثمرةً لبرنامج "الريح المرسلة" الذي تبثه الهيئة، والذي يتيح للمحسنين مد يد العون لإقامة مشروعات إنسانية متنوعة، وأشار إلى أن التعاون الوثيق والمستمر بين الهيئة والجمعية، يمثل نموذجاً مشرفاً للعمل الإنساني المشترك، ويجسد نهج الإمارة الأصيل في الوصول إلى المحتاجين في مختلف بقاع العالم، ولفت إلى أن هذه الزيارات الميدانية تشكل دافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهود.

ووضع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حجر الأساس لبناء القرية التي تهدف إلى تعليم وتثقيف المجتمع، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وتأهيل أهالي القرية على المهن الإنتاجية، وتوفير الرعاية الطبية لهم.

وستضم القرية، 50 منزلاً يضم غرفتين وصالة ومطبخاً، ومسجداً يتسع لـ200 مصلٍ ومركزاً صحياً، وحديقة أطفال ترفيهية، إضافة إلى مركز للخياطة، وبئر ارتوازية، كما ستعمل المنازل والمرافق بالطاقة الشمسية لضمان استدامتها.

كما دشن سموه، العيادة الطبية المتنقلة التي تقدم الخدمات الطبية الطارئة لأهالي "الريح المرسلة" والقرى المجاورة، وتتميز العيادة بسهولة حركتها بين المناطق تسهيلاً على المرضى، وتم تجهيزها بالاحتياجات الطبية اللازمة بإشراف طاقم طبي مؤهل.

وتعرف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على المواد اللوجستية التي يتم توزيعها على أهل القرية، والتي تساهم في توفير دخل شهري مستدام للأسر للتمكن من الاعتماد على النفس وتوفير فرص عمل لهم.

​​ويُبث البرنامج الإذاعي "الريح المرسلة"، خلال كل شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وتُعرض مشاريع وحملات خيرية عدة، لتحفيز أصحاب الأيادي البيضاء، للمساهمة في تمويل وتوفير مظلة من الخير والمكرمات في القرى الفقيرة بالدول التي تغطيها أعمال الجمعية والتي تصل إلى 110 دول.

وبلغ إجمالي قيمة التبرعات في البرنامج على مدار 14 عاماً نحو 67 مليون درهم، نفذت بها مجموعة كبيرة من المشاريع الخيرية والإنسانية في مختلف الدول منها حملات القلوب الصغيرة، وعمليات العيون، وبناء المساجد، والمدارس، والمراكز الطبية، وكفالة الأيتام، وبناء قرى سكنية وحفر الآبار وتنفيذ مشاريع إنتاجية وغيرها.

ورافق سموه كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وخالد ناصر العامري سفير الدولة لدى الجمهورية السريلانكية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين ومديري القنوات في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

