باستثمار تبلغ قيمته 375 مليون درهم

سفن الحاويات التي اشترتها سفين فيدرز تدعم حركة التجارة على خطوط تجارية حيوية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت سفين فيدرز التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تأجير مع شركة سيف باور تيك المحدودة، تقوم بموجبها بشراء ثلاث سفن لشحن الحاويات وتأجيرها لدعم توسيع عمليات الشركة التي تتخذ من بنغلاديش مقراً لها، في مجال شحن الحاويات.

وتنص الاتفاقية على قيام سفين فيدرز في المرحلة الأولى بتأجير السفن الثلاثة التي ستشتريها سفين فيدرز إلى شركة سيف باور تيك وبرسوم متفق عليها مسبقاً لمدة 15 عاماً اعتباراً من نوفمبر 2022، ليجري توظيفها في دعم عمليات خدمة الشحن الجديدة على خطوط عالمية مرتبطة ببنغلاديش.

وستستثمر سفين فيدرز ما يقارب 375 مليون درهم (102 دولار أمريكي) لاستكمال عملية شراء السفن الثلاث.

وتوفر اتفاقية التأجير طويل الأمد المبرمة مع سيف باور تيك أصولاً حيوية للشركة، كما تتيح عائدات مستقرة على الاستثمار لمجموعة موانئ أبوظبي على المدى الطويل.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي: "تواصل مجموعة موانئ أبوظبي بذل الجهود الدؤوبة لإطلاق خطوط شحن جديدة ودعم حركة التجارة العالمية والدفع نحو الاستفادة من المزيد من الفرص الاقتصادية، وذلك تماشياً مع التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة".

وأضاف: "تسهم اتفاقية التأجير الموقعة مع شركة سيف باور تيك للسفن الثلاث في تلبية الطلب المتنامي على خدمات شحن الحاويات على خطوط الشحن البحري من بنغلاديش وإليها. وتؤدي الخبرات الكبيرة التي تمتلكها سفين فيدرز بصفتها مزوداً رائداً للخدمات البحرية، دوراً بارزاً في ضمان نجاح هذه المهمة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت صياغة الاتفاقية بهدف التقليل من تأثير تقلبات الأسواق وضمان عوائد إيجابية لاستثمارنا في هذه السفن".

وبدوره أعرب ترافدار محمد روح الأمين، المدير العام لشركة سيف باور تيك عن سعادته بتوسيع نطاق الشراكة القائمة بين شركة سيف باور تيك وسفين فيدرز التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذه الاتفاقية الجديدة.

وقال: "تتيح اتفاقية تأجير السفن المبرمة مع سفين فيدرز التوسع في محفظة خدمات نقل الحاويات لدينا. ونظراً لقلة خدمات الشحن المباشرة في بنغلاديش، ستمكننا هذه الاتفاقية من تلبية احتياجات الأسواق وتوفير دعم كبير للتجارة بين بنغلادش ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن استئجارنا في المرحلة الأولى لتلك السفن الثلاث التي توفر كلا منها طاقة استيعابية تتراوح بين 1,700 و2,100 حاوية نمطية، سيمكننا من تحقيق عوائد كبيرة وتقديم فوائد حقيقية إلى متعاملينا".

وكانت سفين فيدرز قد وقعت في أبريل 2022 اتفاقية طويلة الأمد مع شركة سيف باور تيك المحدودة تنص على تعاون الجانبين في مجال خدمات شحن البضائع بين الفجيرة وبنغلاديش لمدة 15 عاماً. حيث تقوم سفين فيدرز بتوفير ثمان ناقلات بضائع سائبة من فئة "سوبراماكس" ذات حمولة تبلغ 55,000 طن لشركة سيف باور تيك وفق عقود تأجير سفن بضائع الشحن لتسهيل وتيسير التجارة البحرية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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نبذة عن "سفين فيدرز"

تعد "سفين فيدرز" مزودة لخدمات إعادة الشحن البحري للحاويات تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تم تأسيسها من قبل مجموعة موانئ أبوظبي في يونيو 2020 وذلك بهدف تعزيز حركة التجارة المحلية والإقليمية من خلال زيادة ربط الموانئ وتحسين توزيع الحاويات في الخليج العربي وشبه القارة الهندية.

وتخدم "سفين فيدرز" خطوط الشحن الرئيسية ومتعاملين إقليميين في موانئ المنطقة ومن ضمنهم المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وباكستان والهند، وذلك من خلال تعزيز مستويات الربط بين الموانئ وتحسين تكاليف الشحن.

وتواكب مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذه الخدمة توجهات النمو طويلة الأجل في قطاعات التجارة والتصنيع، وذلك عبر تلبية الحاجة إلى خدمات مطلوبة وغير متوفرة بعد في المنطقة وخارجها، إلى جانب تزويد العملاء بعروض خدمات متنوعة تناسب احتياجاتهم.

نبذة عن سيف باور تيك

سيف باور تيك المحدودة هي شركة بنغالية مدرجة علناً، ونجحت منذ تأسيسها قبل 27 عاماً في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة تقدم حلولاً هندسية متخصصة، وحلولاً لمناولة المواد ونقل الطاقة، وخدمات ومبيعات المولدات. ونجحت سيف باور تيك في إحداث تغييرات كبيرة في قطاع الموانئ في بنغلاديش عبر ضمان عمليات تتمتع بكفاءة عالية وتطبيق أحدث التقنيات. كما تنشط شركة سيف باور تيك في قطاع الشحن، والنقل متعدد الوسائط للبضائع الجافة عبر الموانئ، والشحن البحري. وقامت الشركة بتوسيع نطاق أعمالها ليشمل حلول قطاع الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وتجريف الأنهار، والمشاريع واسعة النطاق للإنشاءات البحرية وشقّ الطرق، وتصنيع البطاريات، وحلول الطاقة المتجددة، وحلول الإنارة "إل إي دي"، والمستحضرات الدوائية، والمنتجات البلاستيكية، وتصنيع المواد التي تحظى بالطلب الدائم من الأسواق.

للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.saifpowertecltd.com.