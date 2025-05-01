دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مشاركة سريلانكا في معرض سوق السفر العربي 2025 في دبي، نظّم مكتب الترويج السياحي في سريلانكا (SLTPB) مؤتمرًا صحفيًا خلال المعرض، أكد خلاله التزام بلاده بتوسيع الشراكات السياحية وتعزيز أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، والأسواق الدولية. كما وسلط المؤتمر الضوء على أبرز مستجدات قطاع السياحة في سريلانكا، بما في ذلك تحديثات البنية التحتية، واتجاهات السوق، والتجارب السياحية المميزة للوجهة.

وفي كلمة ألقاها أمام الحضور، قدّم سامباث نيشانكا، المدير الإداري لمكتب الترويج السياحي في سريلانكا (SLTPB) عرضًا لرؤية المكتب الاستراتيجية، أكد خلاله اهتمام سريلانكا بتعزيز السياحة المجتمعية، والسياحة البيئية والعلاجية، وخيارات الضيافة الفاخرة. وقال سامباث:

" سريلانكا ليست مجرد وجهة سياحية، بل تجربة سفر متكاملة تزخر بالغنى الثقافي، والمغامرات الاستثنائية والتجارب الأصيلة التي ينشدها المسافر المعاصر. نعتز بإرثنا وتقاليدنا، وبكرم الضيافة الذي يميز شعبنا. ومن هنا، من سوق السفر العربي، نجدد الدعوة للعالم لإعادة اكتشاف سريلانكا بنظرة متجددة وروح متعطشة للتجربة"

وأكد المؤتمر تعاون مكتب الترويج السياحي في سريلانكا مع وكالات السفر وشركات الطيران في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تسهيل الربط الجوي وتصميم رحلات مخصصة للمسافرين من المنطقة. كما وسلط الضوء على جهود المكتب في تعزيز التواصل مع الإعلام وشركاء القطاع وتعزيز مكانة سريلانكا لدى المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لتكون وجهة السفر المثالية على مدار العام.

ويضم جناح سريلانكا في المعرض هذا العام مجموعة متنوعة من العارضين، من فنادق بوتيكية ومراكز عافية إلى شركات إدارة وجهات (DMCs)، يتطلعون جميعًا إلى بناء شراكات مثمرة مع نظرائهم في المنطقة وحول العالم. كما كشف المكتب عن مبادرات جديدة تستهدف العائلات، والمسافرين المهتمين بالاستجمام، وعشاق المغامرات، بما يتماشى مع اتجاهات السفر خلال موسم الصيف. وتعزز الإعفاءات من التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون، إلى جانب رحلات الطيران المباشرة والباقات الفاخرة ذات الأسعار التنافسية، مكانة سريلانكا باستمرار كوجهة سياحية مثالية لمحبي السفر.

تواصل سريلانكا ترسيخ مكانتها كخيار أول للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وذلك بفضل خدماتها الملائمة للمسلمين، وأجواءها الآمنة، وثرائها الثقافي الغني، وطبيعتها الساحرة. وبفضل مناخها المناسب على مدار العام، وتوافر منشآت سياحية فاخرة، وبنيتها التحتية الدائمة التطور، تستقطب سريلانكا مختلف شرائح المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي وسوق الشرق الأوسط.

وتؤكد سريلانكا عبر مشاركاتها المستمرة في معرض سوق السفر العربي، على اهتمامها المتزايد بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع، وتسير بخطى واثقة نحو مستقبل سياحي مزدهر يقوم على الابتكار في القطاع وتعزيز التعاون والشراكات وتقديم تجارب سفر استثنائية تتمحور حول تفضيلات الزوار.

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