أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تعيين ياسر بن علي البراك رئيساً تنفيذياً لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2022.

ويأتي اختيار ياسر البراك لقيادة قطاع مصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب نظراً لكفاءته وخبرته العملية الممتدة لأكثر من 18 عاماً في القطاع المصرفي بالمملكة. وانضم ياسر إلى بنك ساب في عام 2012 وتقلد عدداً من المناصب القيادية، كان آخرها منصب المدير العام لمصرفية الشركات العالمية والمصرفية المؤسسية منذ مايو 2019، وشغل منصب رئيس المصرفية العالمية المشارك في الفترة مابين 2017 و 2019. حيث أشرف على أعمال ساب لمصرفية الشركات العالمية في جميع أنحاء المملكة ، وتولى منصب رئيس القطاع العام في الفترة مابين 2013 و 2017. .

وبهذه المناسبة علق السيد توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ساب قائلاُ:"يأتي تعيين ياسر في هذا المنصب كأحد الشواهد على نجاح خطط التدرج الوظيفي والتطوير المهني في ساب، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في إدارة أصولنا الأكثر قيمة وهم موظفينا ، وسيقدم ياسر دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجية البنك والحفاظ على مكانتنا الريادية لتقديم تجربة مصرفية رائدة لعملائنا، والاسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام بالمملكة".

ومن الجدير بالذكر أن ياسر البراك يتمتع بالمهارات القيادية، والمعرفة الشاملة بقطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وهو عضو مجلس ادارة شركة الاول للاستثمار، و عضو مجلس ادارة شركة ساب للتكافل.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، ومنذ تأسيسه يقيم البنك شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.