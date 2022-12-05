بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرم البنك السعودي البريطاني (ساب) اتفاقية تعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في برنامج التمويل المشترك، بهدف تمكين المنشآت والصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة للحصول على الخدمات التمويلية، ودعم جهود سد الفجوات التمويلية بما يدعم تمويل تلك المنشآت.

جاء ذلك على هامش تدشين أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقد في مقر صندوق التنمية الوطني بمركز الملك عبد الله المالي بالرياض، تحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني سعادة الأستاذ محمد بن مزيد التويجري.

وقع الاتفاقية كلاً من الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ مازن بن أحمد الغنيم والرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب الأستاذ ياسر البراك، وسط حضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لدى الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتولى بنك ساب توفير البنية التحتية القائمة لديه ومنظومة العمليات والأنظمة وقاعدة عملائه الحالية، وإدارة محفظة التمويل الخاصة بالبرنامج لغرض تقديم التمويل المباشر لشريحة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستهدفة من برنامج التمويل المشترك، ودعمها بالمنتجات التمويلية والمصرفية اللازمة التي تسهم في نمو وتطور أعمالها بما في ذلك: التمويل متناهي الصغر، وتمويل رأس المال العامل، والتمويل لأجل، والبطاقات الائتمانية، وتمويل المتاجر الإلكترونية والتمويل بحد ائتماني متجدد.

وعلى هامش المناسبة، أكد الأستاذ مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن سياسة البنك الرامية إلى عقد الشراكات المثمرة التي تستهدف تمكين مختلف القطاعات المصرفية والتمويلية التي تتمتع إدارتها بخبرات واسعة قادرة على إدارة مشاريعها الاستثمارية بنجاح، وتأكيد على الدور الرائد للبنك في تقديم خدماته المميزة، بما يعكس أهمية تأسيس البنك بهدف تنويع مصادر الدعم المالي وتحفيز المبادرات لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يشهد تطوراً ملموساً، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأعرب الأستاذ ياسر البراك عن اعتزاز ساب بانضمامه كشريك لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ هذا البرنامج الذي يشكل خطوة رائدة لتحفيز وتطوير مستوى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، والسعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. معتبراً أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق أمام بنك ساب لمواصلة مسيرته الفاعلة لدعم وتمكين قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم أفضل الحلول التمويلية التي تحتاجها تلك المؤسسات في سبيل تحقيق اهدافها الاستثمارية والتنموية.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وتجمعه شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.