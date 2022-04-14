دشن البنك السعودي البريطاني (ساب) و بنك الطعام السعودي (إطعام) أول مطابخ إطعام المركزية في مدينة الرياض، بهدف حفظ فائض الأغذية الجافة، وتوفير الوجبات الغذائية الجاهزة لأسر الضمان الاجتماعي، والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا المشروع امتداداً لعلاقة التعاون الاستراتيجي بين ساب وإطعام، حيث يواصل ساب تقديم الدعم للمبادرات والمشاريع التي تتولاها الجمعية في مجال حفظ الطعام ودعم الشراكة والتوعية بين أطياف المجتمع ، وترسيخ مفهوم التكامل الاجتماعي.

ويهدف مطبخ إطعام المركزي في الرياض إلى حفظ أكثر من 500 ألف طن من الأطعمة. وقد تكفل بنك ساب بتحمل تكاليف الإنشاء والتشغيل والخدمات اللوجستية اللازمة للمشروع ، وذلك ضمن إطار برامج ساب في خدمة المجتمع، على أن يتولى بنك "إطعام" تنفيذ وإدارة المشروع بالكامل و وتطوير شراكات مستدامة مع شركات الأغذية ترتكز على مبدأ حفظ الأطعمة الجافة من الهدر وتحويلها إلى وجبات جاهزة.

وعلق الأستاذ عبدالله المحرج، مدير خدمة المجتمع في بنك ساب: "يعتبر مشروع المطبخ المركزي مبادرة نوعية لإيجاد الحلول المبتكرة للحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، ووسيلة لتوفير الأمن الغذائي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بحيث يتم الاستفادة من فاقد الأطعمة الجافة والمعلبة لدى شركات الأغذية وتحويلها لوجبات طازجة يتم توزيعها على المستفيدين".

ومن الجدير بالذكر، أن ساب يواصل اسهاماته في دعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية الهادفة لتنمية وبناء المجتمع، وتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة، وذلك ضمن إطار برامج البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وهو شركة زميلة لمجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.