بالتعاون مع غرفة الأحساء

رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير المنطقة الشرقية، حفل توقيع (سابك) مذكرة تفاهم لإنشاء مبنى مركز الأمير أحمد بن فهدبن سلمان لتطوير الأعمال (سنا)، مع الغرفة التجارية بالأحساء؛ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، محافظ الأحساء، وسعادة المهندس خالد بن هاشم الدباغ رئيس مجلس إدارة (سابك)، وسعادة المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة (سابك)؛ مساء الاثنين 3 أكتوبر 2022م في المحافظة.

مثل الشركة خلال مراسم توقيع الاتفاقية المهندس عبد الله العريفي، نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، فيما مثل غرفة الأحساء الدكتور إبراهيم المبارك، الأمين العام.

تقضي المذكرة بدعم (سابك) إنشاء مبنى مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال (سنا) بمحافظة الأحساء، الذي يعد مشروعاً طموحاً لجعل الأحساء رائدة اقتصادياً في المملكة العربية السعودية، من خلال توفير المركز بيئة حيوية محفزة لرواد الأعمال والمبتكرين لتطوير مشاريعهم، لتكون ريادة الأعمال قطاعاً فاعلاً في الاقتصاد والمجتمع على مستوى المملكة بشكل عام، والأحساء بشكل خاص.

يذكر أن (سابك) اهتمت منذ وقت مبكر بالإسهام في بناء ثقافة ريادة الأعمال وتعزيزها في المملكة، من خلال الدعم والمشاركة والتمكين في العديد من المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير الأعمال، وإعداد جيل من رواد الأعمال يشاركون في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد أنشطة اقتصادية جديدة تعتمد على البحث والتطوير والخدمات المبتكرة. وتجسد هذه الاتفاقية جانباً من استراتيجية (سابك) لتطوير الأعمال، وتؤكد على دعم الشركة للجهود الوطنية لخدمة الاقتصاد والمجتمع، والوقوف إلى جانب المبادرين بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبية بيئة ريادة الأعمال.

#بياناتحكومية

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(سابك) بإيجاز

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج الكيماويات المتنوعة، ويقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. تدير الشركة عملياتها الصناعية على المستوى العالمي عبر الأمريكيتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا الباسيفيك؛ حيث توفر منتجات شديدة التنوع، تشمل: الكيماويات، والبلاستيكيات الأساسية والمتخصصة، والمغذيات الزراعية، والمعادن.

تدعم (سابك) زبائنها من خلال تحديد الفرص المتاحة وتطويرها ضمن الأسواق النهائية الرئيسة، بما في ذلك قطاعات البناء والتشييد، والأجهزة الطبية، والتعبئة والتغليف، والمغذيات الزراعية، والكهربائيات والإلكترونيات، والنقل، والطاقة النظيفة، وغيرها.

حققت (سابك) في عام 2021م أرباحاً صافيةً بلغت 23 مليار ريال سعودي (6.15 مليار دولار أمريكي)، وسجَّلت إيرادات المبيعات في العام نفسه 174 مليار ريال سعودي (46.6 مليار دولار أمريكي)، وبلغ إجمالي الأصول 318 مليار ريال سعودي (84.9 مليار دولار أمريكي)، وكان حجم الإنتاج خلال العام 2021م 58 مليون طن متري.

تعمل الشركة في حوالي خمسين بلداً حول العالم، وتضم ثروتها البشرية أكثر من 31 ألف موظف، وقد نجحت - بفضل تشجيعها الابتكار وتحفيز روح الإبداع - في تسجيل وامتلاك 10090 براءة اختراع؛ مع امتلاك موارد بحثية كبيرة تشمل محاور مركزية للابتكار تنتشر عبر خمس مناطق جغرافية رئيسة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وشمال آسيا.