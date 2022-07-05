ضاحي خلفان: تطوير ودعم قدرات الدارسين وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة أولويات رئيسية للجامعة

منصور العور: توفر الجامعة مجتمع أكاديمي شامل يعزز نهج التعلم مدى الحياة ويمنح الأجيال الشابة الفرصة لمواصلة الريادة في المسيرة المهنية

قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، بزيارة تفقدية للإطلاع على نشاط الجامعة والاطمئنان على سير العملية التعليمية في منطقة حتّا، حيث التقى بمجموعة من الخريجين والدارسين في الجامعة وناقش معهم سبل دعمهم على المستويين التعليمي والمهني.

ويأتي اللقاء الذي عقد بمركز حتّا المجتمعي، في إطار حرص الجامعة على التواصل مع الدارسين والخريجين، بما يضمن استمرارية تنمية مهاراتهم في سبيل المحافظة على تميزهم وتفوقهم في مسيرتهم العملية. وتسعى الجامعة، من خلال هذه الخطوة، إلى الإسهام في الخطط والبرامج الحكومية لتطوير منطقة حتّا، من خلال تعزيز القدرات التعليمية والمهنية لجيل الشباب، ودعم وتمكين الدارسين والخريجين في حتّا للاضطلاع بدورهم في رسم ملامح مستقبل هذه المنطقة ومشاريعها التنموية بما يتماشى مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.

واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال لقاءه بالدارسين والخريجين على نشاط الجامعة في منطقة حتا، مؤكداً على أهمية دور الجامعة في توفير الدعم التعليمي اللازم للدارسين في منطقة حتا، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"؛ وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، لدعم العملية التعليمية في منطقة حتا، لافتاً إلى أن الجامعة توفر بيئة تعليمية متكاملة حاضنة للإبداع والابتكار وتلبي تطلعات وحاجات الدارسين والخريجين والمهنيين على حدٍ سواء، بما يحقق التقدم للأفراد والمؤسسات والمجتمع، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وبناء أجيال مستقبلية تعزز من تفوق الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة. كما تقدم معاليه بالشكر الجزيل لهيئة تنمية المجتمع مشيداً بالدور الهام الذي تضطلع به في دعم الجامعة، وتوفير المرافق المناسبة للعملية التعليمية.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: "استلهاماً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في دعم ريادة الأعمال، توفر الجامعة مجتمع أكاديمي شامل يعزز نهج التعلم مدى الحياة، ويمنح الأجيال الشابة الفرصة لمواصلة الريادة في المسيرة المهنية، والمشاركة بفاعلية والاضطلاع بدور قيادي في صنع القرار، وتوفير كافة السبل الضامنة لنجاح وتميز الدارسين والخريجين، مؤكداً أن جامعة حمدان بن محمد الذكية تعمل دائماً على فتح قنوات اتصال مستمرة من أجل دعم وتطوير قدرات الدارسين، وإتاحة الإرشاد المهني للخريجين، باعتبارنا مؤسسة أكاديمية رائدة في التعليم العالي الذكي بالمنطقة، تهدف إلى رسم ملامح رؤية متجددة في آليات التعلم على الصعيد العالمي، لتكون محوراً رئيسياً في قلب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المستقبلية".

وفي ختام اللقاء، أعرب الدارسون والخريجون عن شكرهم وامتنانهم لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم وسعادة الدكتور منصور العور، على جهودهما المخلصة لتوفير الدعم والإرشاد الأكاديمي للدارسين والخريجين، ما يدفعهم نحو مواصلة التفوق والتميز في كافة مناحي الحياة.

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